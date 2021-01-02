Gönül Dağı Cemile ölecek mi, hastalığı ne?

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın son bölümünde izleyicileri merak içinde bırakacak bir olay yaşandı. Veysel’in eşi olan Cemile’nin gösterdiği belirtiler nedeniyle hamile olduğu sanılmıştı ve herkes bu habere mutlu olmuştu. Fakat Cemile’nin bir anda bayılması izleyicilerin aklına farklı durumlar olabileceğini getirdi.

Gönül Dağı’nın Sevilen Karakteri Cemile Hasta mı?

Son bölümü 25 Aralık cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Cemile’nin hasta olup olmadığı tartışmalara konu oldu. Aniden bayılan Cemile’nin hamile değil hasta olabileceği ihtimaller arasında yer almaktadır. İzleyici hem güldürmeyi hem de ağlatmayı başaran dizi de bu soruların cevabını yeni bölümde alacağız.

Cemile Karakterini Canlandıran Nazlı Pınar Kaya Kim?

1992 doğumlu olan oyuncu 28 yaşındadır. 46 kilo ve 1.60 boyundadır. Gönül Dağı dizisi ile ününe ün katan güzel oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezundur. Kalbimdeki Deniz isimli dizide Figen karakterini canlandırarak izleyici tarafından tanınmaya başlanmıştır.