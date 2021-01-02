İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Gönül Dağı Cemile ölecek mi, hastalığı ne?

Gönül Dağı dizisinde Veysel'in eşi olan Cemile'nin hamile olduğunu, dizinin son bölümünde izlemiştik. Fakat Cemile'nin bir anda bayılması akıllara şüpheler getirdi. Acaba Cemile hamile değil mi? Cemile'nin bir hastalığı mı var ?

02 Ocak 2021 Cumartesi 20:04
Gönül Dağı Cemile ölecek mi, hastalığı ne?
Takip Et:

 

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın son bölümünde izleyicileri merak içinde bırakacak bir olay yaşandı. Veysel’in eşi olan Cemile’nin gösterdiği belirtiler nedeniyle hamile olduğu sanılmıştı ve herkes bu habere mutlu olmuştu. Fakat Cemile’nin  bir anda bayılması izleyicilerin aklına farklı durumlar olabileceğini getirdi. 

Gönül Dağı’nın Sevilen Karakteri Cemile Hasta mı?

Son bölümü 25 Aralık cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Cemile’nin hasta olup olmadığı tartışmalara konu oldu. Aniden bayılan Cemile’nin hamile değil hasta olabileceği ihtimaller arasında yer almaktadır. İzleyici hem güldürmeyi hem de ağlatmayı başaran dizi de bu soruların cevabını yeni bölümde alacağız. 

Cemile Karakterini Canlandıran Nazlı Pınar Kaya Kim?

1992 doğumlu olan oyuncu 28 yaşındadır. 46 kilo ve 1.60 boyundadır. Gönül Dağı dizisi ile ününe ün katan güzel oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezundur. Kalbimdeki Deniz isimli dizide Figen karakterini canlandırarak izleyici tarafından tanınmaya başlanmıştır.



Son Güncelleme: 02.01.2021 20:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CemileGönül DağıTRT1Nazlı Pınar Kaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti

Popüler Haberler

Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Turkcell Lifecell 1 GB intenet kampanyası
AÖF harç ücretleri ne kadar oldu? 2019/2020 AÖF kayıt yenileme ve harç ücretleri
Twitter hesabım kendi kendine otomatik olarak birilerini takip ediyor!
2500 TL Maaşla çekilebilecek ihtiyaç kredisi ne kadar olur?
Düğün Dernek 2 Sünnet filmi nerede çekildi? Filmin konusu ve oyuncuları kimlerdir?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisindeki Yavuz karakteri kimdir? Kemal Balıbaş nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi Zühre karakteri kimdir? Nazlı Kar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.