Gönül Dağı Cemile ölecek mi, hastalığı ne?

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın son bölümünde izleyicileri merak içinde bırakacak bir olay yaşandı. Veysel’in eşi olan Cemile’nin gösterdiği belirtiler nedeniyle hamile olduğu sanılmıştı ve herkes bu habere mutlu olmuştu. Fakat Cemile’nin bir anda bayılması izleyicilerin aklına farklı durumlar olabileceğini getirdi.
Gönül Dağı’nın Sevilen Karakteri Cemile Hasta mı?
Cemile Karakterini Canlandıran Nazlı Pınar Kaya Kim?
1992 doğumlu olan oyuncu 28 yaşındadır. 46 kilo ve 1.60 boyundadır. Gönül Dağı dizisi ile ününe ün katan güzel oyuncu, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezundur. Kalbimdeki Deniz isimli dizide Figen karakterini canlandırarak izleyici tarafından tanınmaya başlanmıştır.