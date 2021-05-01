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Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 1 Mayısıs 2021 tarihli haberimizde Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:30
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm
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Gönül Dağı 1 Mayısıs Cumartesi günü 26.bölüm bu akşam ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi Cumartesi akşamları büyük bir keyifle takip ediliyor. Canlı yayın Gönül Dağı 26.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Gönül Dağı 26.bölüm TRT canlı yayın üzerinden izlenebiliyor.

Gönül Dağı 26.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Gönül Dağı 25.bölüm özet

Zahide’nin beklediği velayet davası sonunda geldi çattı. Sefer’in sabıka konusu çözmek zorundadır. Bu sırada olaya Taner ve amcaoğulları girecek. Mahkeme gününde tüm kasaba Sefer’in arkasında durup ona destek verir.

Ali’nin Gönül Dağı’nda bir anda gelmesi Gülsüm’ü de arada bıraktı. Gülsüm ve Ali geçmiş hesapları ortaya çıkardır. Gülsüm Ali’yi adalete teslim edip etmemek konusunda düşünmektedir. Bir yandan da Dilek babasının masum olduğunu inanıyor. Bu durumu ispatlamak için Abdullah ile Gönül Dağı’nda gitmeye karar verir.

Gönül Dağı konusu nedir?

Anadolu’nun sapsarı topraklarında yıllardır anlatılan efsanelerin yaşandığı Gönül Dağı’nda geçen unutulmaz aşk hikayeleri…

Bozkırda hayallerinin peşinden tüm engellere karşın çabalayan 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır. Bozkırın Kalemi lakaplı Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden uyarlanarak hazırlanan dizi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini topluyor.

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Sivrihisar ilçesine bağlı Gedelli Köyü’nda çekimleri devam eden dizi bu civarda farklı köylerde de geçmektedir.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Gönül Dağı yeni bölümleriyle her Cumartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Yeni bölüm tek parça ve kesintisizi olarak TRT 1 ekranlarında bulabilirsiniz.





Son Güncelleme: 01.05.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül Dağı
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