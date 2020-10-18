Gönül Dağı Asuman kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Çağlar kariyeri ve yaşamı

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı ilk bölümü ile 17 Ekim tarihinde ekranlara gelerek izleyici ile buluştu. İlk bölümde büyük beğeni toplayarak yeni diziler arasında en fazla merak edilen yapım olan Gönül Dağı dizisinde en merak edilen oyunculardan bir tanesi ise Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar oldu.

Hazla Çağlar kimdir?

9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hazal Çağlar sosyal medya da fenomen olarak tanınmıştır. No10 Studio’da temel oyuncuk eğitimi alan Çağlar, oyunculukta kendisini daha fazla geliştirmek için Metin Belekoğlu’ndan özel kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olan oyuncu ikinci üniversitesini okumaktadır. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimi halen devam etmektedir.

Hazal Çağlar kariyeri

Sosyal medya fenomeni olarak uzun zamanlar pek çok kişinin hayran olduğu güzel oyuncu sık sık adına açılan fake hesaplarla gündeme gelmiş ve adından söz ettirmiştir. Galatasaraylı olması ile bilinen güzel oyuncu GS TV’de yaptığı sunuculuk ile ilk defa kamera karşısına geçerek büyük beğeni toplamıştır.

2020 yılında ilk defa Ekim’de vizyona giren Aile Hükümeti filminde görev alan Çağlar şuanda Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat vermektedir.