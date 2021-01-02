Gönül Dağı Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözleri

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizileri arasında en dikkat çeken ve büyük bir ilgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisinin 2 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 11. Bölümünde Ciritçi Abdullah’ın seslendirdiği şiir izleyenleri duygulandırdıktan sonra merak edilmeye başladı.
Gönül Dağı Ciritçi Abdullah’ı okuduğu Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözleri
Yunus Emre’ye ait olan Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri izleyenleri duygulandırdı. Şiirin sözleri ise araştırılmaya başlandı.
Yunus Emre Aşk Bir Güneşe Benzer sözleri
İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer
Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer
Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer
Ol sultan kapusunda ol hazret tapusunda
Âşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer
Geç Yunus endişeden ne gerek bu pîşeden
Ere aşk gerek önden andan dervişe benzer
İşidin ey yârenler aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer