Gönül Dağı Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözleri

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizileri arasında en dikkat çeken ve büyük bir ilgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisinin 2 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 11. Bölümünde Ciritçi Abdullah’ın seslendirdiği şiir izleyenleri duygulandırdıktan sonra merak edilmeye başladı.

Gönül Dağı Ciritçi Abdullah’ı okuduğu Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözleri

Yunus Emre’ye ait olan Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri izleyenleri duygulandırdı. Şiirin sözleri ise araştırılmaya başlandı.

Yunus Emre Aşk Bir Güneşe Benzer sözleri

İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer

Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer

Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter

Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer

Aşkı var gönül yanar yumşanır muma döner

Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer

Ol sultan kapusunda ol hazret tapusunda

Âşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer

Geç Yunus endişeden ne gerek bu pîşeden

Ere aşk gerek önden andan dervişe benzer

İşidin ey yârenler aşk bir güneşe benzer

Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer