İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Gönül Dağı Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözleri

Gönül Dağı dizisinin 11. bölümünde Ciritçi Abdullah tarafından okunan ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan şiir araştırılıyor. Hayranlar, Gönül Dağı Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözlerini araştırmaya devam ediyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
Gönül Dağı Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözleri
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizileri arasında en dikkat çeken ve büyük bir ilgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisinin 2 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 11. Bölümünde Ciritçi Abdullah’ın seslendirdiği şiir izleyenleri duygulandırdıktan sonra merak edilmeye başladı.

Gönül Dağı Ciritçi Abdullah’ı okuduğu Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri sözleri

Yunus Emre’ye ait olan Aşk Bir Güneşe Benzer şiiri izleyenleri duygulandırdı. Şiirin sözleri ise araştırılmaya başlandı.

Yunus Emre Aşk Bir Güneşe Benzer sözleri

İşitin ey yârenler aşk bir güneşe benzer

Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer

Taş gönülde ne biter dilinde ağu tüter

Nice yumşak söylese sözü savaşa benzer

 

Aşkı var gönül yanar yumşanır muma döner

Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer

Ol sultan kapusunda ol hazret tapusunda

Âşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer

 

Geç Yunus endişeden ne gerek bu pîşeden

Ere aşk gerek önden andan dervişe benzer

İşidin ey yârenler aşk bir güneşe benzer

Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül DağıAşk Bir Güneşe BenzerşiirSözleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti

Popüler Haberler

Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
Elif Final Mi Yapacak? Dizi Neden Final Kararı Aldı? Neden Bitiyor?
Devlet memuru olmaya engel olan suçlar nelerdir?
Milli Piyango yılbaşı biletleri 2021 fiyatları
Aynı saatlerin Çift, tek, ters saatlerin anlamı
Survivor Nisa ve Barış öpüşme videosu sonrası ilanı aşk geldi! Survivor Nisa ve Barış kaç yaşında?
Kefaret dizisi Zühre karakteri kimdir? Nazlı Kar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
Kefaret dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Kökenli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakteri kimdir? Hasan Kaçan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.