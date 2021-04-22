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Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler

Gönül Dağı Ali kimdir? Gönül Dağı dizisinin Ali karakteri kimdir? Gönül Dağı dizisinin Ali karakterini hangi oyuncu canlandırıyor? Oyuncu Ergun Kuyucu kimdir? Ergun Kuyucu nereli? Ergun Kuyucu kaç yaşında? Ergun Kuyucu hangi projelerde yer aldı? Ergun Kuyucu hangi dizilerde oynadı? Herkes tarafından merakla Gönül Dağı dizisinin Ali karakterinin kim olduğu ve onu canlandıran oyuncu Ergun Kuyucu'nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:26
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı dizisi konusuyla ve oyuncularıyla gündem konusu olmaya devam ediyor. Herkes tarafından merakla Gönül Dağı dizisinin Ali karakterinin kim olduğuyla beraber onu canlandıran oyuncu Ergun Kuyucu’nun hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Gönül Dağı dizisinin Ali karakteri kimdir?

Cumartesi günleri izleyenlerini ekranın başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, bu hafta oyuncu kadrosuna yeni katılan Ali karakterini canlandıracak olan Ergun Kuyucu’yla tekrardan gündem konusu oldu.  25.bölüm için yayınlanan fragman, güzel sürprizleri de beraberinde getirdi. Gönül Dağı Ali karakteri dizi de hayat bulacak. Herkes tarafından Gönül Dağı dizisine yeni katılacak olan Ali karakterinin kim olduğu ve onu canlandıracak olan oyuncu Ergun Kuyucu’nun hayatı hakkındaki detaylar merak edilerek araştırılıyor.

Dizinin izleyenleri ilk bölümden bu yana Ali karakterini ekranlarda görüyorlardı. Ortalarda kendi başına dolaşan bir çoban olarak ekranlarda görünmekteydi. Gönül Dağı eteklerinde sık sık görülen gizemli karakter, daha önce Taner tarafından da fark edilmişti. Ama en çok Dilek karakteri görmüştü. Dizinin kadrosuna yeni dahil olacak olan Ali karakteri de bu çoban olacak. Eski bölümleri izleyenler tarafından bilindiği üzere Ali karakteri Dilek’in babasıdır. Gönül Dağından yuvalar dikkatini dağıtarak Dilek’in arkasını dönmesine neden olmuştu. Bunun ardından babasını göremeden babası ortalardan yok olmuştu. 25. Bölümde de iki isim, Dilek’in bayılmasının ardından karşılaşacaklar.  Babası yani Ali, Dilek’i kurtaran kişi olacak ve ikili uzun bir zamanın ardından kavuşmuş olacaklar. Şimdilik bu iki karakterin nasıl bir hikayelerinin olacağı konusunda herhangi net bir bilgi yok.

Ergun Kuyucu kimdir?

Ergun Kuyucu, 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Pek çok rolü canlandırmasından dolayı ekranlarda görülen Kuyucu, aslen Sivaslıdır. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi Pusu, Arka Sokaklar, Paramparça gibi dizilerde rol almış bir isimdir. Aslen ticaretle ilgilenen Ergun Kuyucu, oyunculuk kariyerine daha sonralarda adım atmasına rağmen hızlı bir şekilde ün kazanmıştır. Bunun yanı sıra Ergun Kuyucu, en son Arıza adlı dizide oyunculuk yapmıştır. Dizinin final kararı almasının ardından Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak.




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:26
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Ergun KuyucuGönül DağıGönül Dağı AliTRT1
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