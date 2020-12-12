Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Gönül Dağı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alırken dizinin oyuncu kadrosu öne çıktı. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri de Hüseyin karakteri dikkat çekti.
Dizide Hüseyin karakteri ağıtçıdır. Dizide Hüseyin birinin yakınını kaybetmesi durumunda ekibini toplar ve ağıt yakar. Hüseyin aynı zamanda Ramazan’ın babasıdır. Ramazan kardeşi Muammer ile bir nedenle küsmüştür. Aralarındaki küslük nedeniyle ailesinin Muammer’in ailesiyle görüşmesini istemez ancak ailesinin bir araya geldiği duyar ve kıyameti koparır.
Gönül Dağı Ağıtçı Hüseyin kim?
Dizide ağıtçı Hüseyin karakterini usta oyuncu Erdal Cindoruk canlandırmaktadır. Usta oyuncu 1965 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Yıllardır ekranlarda olan usta oyuncu çok sayıda yapımda yer almıştı. Cindoruk, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Gaffur karakterine hayat vermiştir. Usta oyuncu oyunculuk hayatına Adana Belediyesi Tiyatrosunda başlamıştır. Cindoruk, dizi ve filmlerin yanı sıra tiyatro sahnelerinde de birçok oyunda yer aldı. Cindoruk kamera önüne ilk kez Yılanı Öldürseler adlı filmle geçti. Usta oyuncu şimdide Gönül Dağı dizisinde yer alıyor.
Erdal Cindoruk’un yer aldığı yapımlar
Gönül Dağı – 2020
Güvercin (Gaffur) – 2019
Sen Anlat Karadeniz (Fikret) – 2018
Yalaza (Yaşar) – 2017
Aile Arasında (Ruhi) – 2017
O Hayat Benim (Salih) – 2014 / 2016
Babaların Babası (Cengiz) – 2016
Leblebi Tozu (Rıza) – 2015
Kafes – 2015
Kızıl Elma – 2014
Figüran – 2014
Sürgün İnek – 2013
Kadın İşi: Banka Soygunu – 2013
N’apcaz Şimdi? – 2012
Sakarya Fırat – 2012
Hop Dedik: Deli Dumrul – 2011
Can – 2011
Şefkat Tepe – 2010 / 2014
Abimm – 2009
Doludizgin Yıllar – 2008
Genco – 2007
Pars: Kiraz Operasyonu – 2006
Eksi 18 – 2006
Acemi Cadı – 2006
Şifre – 2005
Yanık Koza – 2005
Kandil – 2005
Gümüş – 2005
Affet Beni – 2005
Acı Hayat – 2005
Sayın Bakanım – 2004
Kasırga İnsanları – 2004
Haziran Gecesi – 2004
Gizli Dünyalar – 2004
Cennet Mahallesi – 2004
Büyük Yalan – 2004
Bütün Çocuklarım – 2004
Avrupa Yakası – 2004
Aliye – 2004
Yuvadan Bir Kuş Uçtu – 2003
Kurtlar Vadisi (Üstün) – 2003
Emanet – 2002
Tatlı Hayat – 2001
Zıkkımın Kökü – 1992
Yılanı Öldürseler – 1981