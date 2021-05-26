Gönül Dağı 30. bölüm fragmanı yayında! Gönül Dağı 30. yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 29.bölümüyle çok beğenildi. Son bölümün ardından izleyiciler dizinin 30.yeni bölüm fragmanını merakla beklemeye koyuldu. Başrollerinde Berk Ata ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizi her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor.

Gönül Dağı 30.bölüm fragmanı ile heyecan 29 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarında olacak.

Gönül Dağı 30.bölüm fragmanı

Gönül Dağı 30.bölüm 29 Mayıs Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı 29.bölüm fragmanı izle ile yeni bölüm fragmanı yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri Gönül Dağı son bölümde ne oldu, Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak, Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı ve Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorularını merak ediyor. Gönül Dağı dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Gönül Dağı son bölüm özeti

Gedelli mucitleri Taner, Veysel ve Ramazan’ın düzenlediği bayram pikniğine Zahide, Sefer, Dilek, Cemile, Asuman, Selami ve Keriman’da katılır. Eğlenceli anların yaşanacağı piknikte bayram sevinçle karşılanır. Ancak Gedelli sakinleri bu güzel bayramda üzücü bir haber alacaktır. Selami salıncağa bindirdiği eşi Keriman’ı hızlı sallamış ve Keriman kaza geçirir.

Bunun yanı sıra hamile karısı Cemile’nin balık aşermesi üzerinden balık bulamayan Veysel amcaoğullarıyla birlikte göle gider. Saatler geçmesine rağmen balık tutamayan ekibin aklına bir fikir gelir. Taner şimdide balıkların oltaya takılmasına yardımcı olacak bir icat geliştirir. Bu güzel icat sayesinde tüm aileye yetecek kadar balık tutulur.

TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Gönül Dağı konusu ne?

Bozkırda bir Anadolu masalı olarak anlatılan unutulmaz aşkların yaşandığı Gönül Dağı, küçük dünyalarında yaşayan ve hayallerinin peşinden giden 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır.

Bozkır yazarı olarak bilinen yazar Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek hazırlanan Gönül Dağı dizi izleyicilerin beğenisi kazandı. Bozkırda yaşayan Anadolu insanının sıcak, misafirperver ve cana yakında halleri ile unutulan geleneklerin yaşatıldığı dizi her bölümüyle Anadolu’nun sıcaklığını hissettiriyor.

Gönül Dağı oyuncuları

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın gibi sevilen isimler eşlik ediyor.