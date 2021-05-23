Gönül Dağı 29. bölüm izle tek parça! Gönül Dağı son bölüm izle!

Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi günü 29.bölüm bu akşam ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi Cumartesi akşamları büyük bir keyifle takip ediliyor. Canlı yayın Gönül Dağı 29.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Gönül Dağı 29.bölüm TRT canlı yayın üzerinden izlenebiliyor.

Gönül Dağı 29.bölüm özet

Gedelli mucitleri Taner, Veysel ve Ramazan’ın düzenlediği bayram pikniğine Zahide, Sefer, Dilek, Cemile, Asuman, Selami ve Keriman’da katılır. Eğlenceli anların yaşanacağı piknikte bayram sevinçle karşılanır. Ancak Gedelli sakinleri bu güzel bayramda üzücü bir haber alacaktır. Selami salıncağa bindirdiği eşi Keriman’ı hızlı sallamış ve Keriman kaza geçirir.

Bunun yanı sıra hamile karısı Cemile’nin balık aşermesi üzerinden balık bulamayan Veysel amcaoğullarıyla birlikte göle gider. Saatler geçmesine rağmen balık tutamayan ekibin aklına bir fikir gelir. Taner şimdide balıkların oltaya takılmasına yardımcı olacak bir icat geliştirir. Bu güzel icat sayesinde tüm aileye yetecek kadar balık tutulur.

Gönül Dağı son bölümde ne oldu?

Araba icadı yarışmasının zamanı gelip çatar. Taner ve amcaoğulları henüz tamamlayamadıkları arabalarını bitirmek için gece gündüz çalışır. Diğer yandan Taner babasının tutuklanmasının ardından çok mutsuz olan Dilek’e moral vermektedir.

Yarışma gün gelir ve amcaoğulları Dilek, Cemile ve Asuman’ı da alarak yarışmaya katılır. Taner’in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Taner sürpriz bir karar alır.

Sefer ve Zahide’nin düğününe az bir süre kalmıştır. Ev meselesini çözmeye çalışan ikili ne yapacaklarını bilemez. Selami ve Keriman’ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak Keriman ve Selami kolay kolay barışmaz, işler daha da çıkmaza girer.

Gönül Dağı konusu nedir?

Anadolu’nun sapsarı topraklarında yıllardır anlatılan efsanelerin yaşandığı Gönül Dağı’nda geçen unutulmaz aşk hikayeleri…

Bozkırda hayallerinin peşinden tüm engellere karşın çabalayan 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır. Bozkırın Kalemi lakaplı Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden uyarlanarak hazırlanan dizi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini topluyor.

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Sivrihisar ilçesine bağlı Gedelli Köyü’nda çekimleri devam eden dizi bu civarda farklı köylerde de geçmektedir.

Gönül Dağı oyuncuları

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Gönül Dağı yeni bölümleriyle her Cumartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Yeni bölüm tek parça ve kesintisizi olarak TRT 1 ekranlarında bulabilirsiniz.