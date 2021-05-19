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Gönül Dağı 29. bölüm fragmanı izle - Gönül Dağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Gönül Dağı 29. bölüm fragmanı izle - Gönül Dağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 19 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 23:22
Gönül Dağı 29. bölüm fragmanı izle - Gönül Dağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi özeti
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 28.bölümüyle çok beğenildi. 28.bölümün ardından izleyiciler dizinin 29.yeni bölüm fragmanını merakla beklemeye koyuldu. Başrollerinde Berk Ata ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizi her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor.

Gönül Dağı 29.bölüm fragmanı ile heyecan 22 Mayıs Cumartesi günü TRT ekranlarında olacak.

Gönül Dağı 29.bölüm fragmanı

Gönül Dağı 29.bölüm 22 Mayıs Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı 29.bölüm fragmanı izle ile yeni bölüm fragmanı yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri Gönül Dağı son bölümde ne oldu, Gönül Dağı yeni bölümde ne olacak, Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı ve Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorularını merak ediyor. Gönül Dağı dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Gönül Dağı son bölüm özeti

Araba icadı yarışmasının zamanı gelip çatar. Taner ve amcaoğulları henüz tamamlayamadıkları arabalarını bitirmek için gece gündüz çalışır. Diğer yandan Taner babasının tutuklanmasının ardından çok mutsuz olan Dilek’e moral vermektedir.

Yarışma gün gelir ve amcaoğulları Dilek, Cemile ve Asuman’ı da alarak yarışmaya katılır. Taner’in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Taner sürpriz bir karar alır.

Sefer ve Zahide’nin düğününe az bir süre kalmıştır. Ev meselesini çözmeye çalışan ikili ne yapacaklarını bilemez. Selami ve Keriman’ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak Keriman ve Selami kolay kolay barışmaz, işler daha da çıkmaza girer.

TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Gönül Dağı konusu ne?

Bozkırda bir Anadolu masalı olarak anlatılan unutulmaz aşkların yaşandığı Gönül Dağı, küçük dünyalarında yaşayan ve hayallerinin peşinden giden 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır.

Bozkır yazarı olarak bilinen yazar Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek hazırlanan Gönül Dağı dizi izleyicilerin beğenisi kazandı. Bozkırda yaşayan Anadolu insanının sıcak, misafirperver ve cana yakında halleri ile unutulan geleneklerin yaşatıldığı dizi her bölümüyle Anadolu’nun sıcaklığını hissettiriyor.

Gönül Dağı oyuncuları

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

 



Son Güncelleme: 19.05.2021 23:22
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FragmanTrt 1Gönül Dağı
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