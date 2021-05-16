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Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle

Gündeme bomba gibi düşen Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 16.05.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:23
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
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Gönül Dağı 15 Mayıs Cumartesi günü 28.bölüm bu akşam ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi Cumartesi akşamları büyük bir keyifle takip ediliyor. Canlı yayın Gönül Dağı 28.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Gönül Dağı 28.bölüm TRT canlı yayın üzerinden izlenebiliyor.

Gönül Dağı 28.bölüm özet

Araba icadı yarışmasının zamanı gelip çatar. Taner ve amcaoğulları henüz tamamlayamadıkları arabalarını bitirmek için gece gündüz çalışır. Diğer yandan Taner babasının tutuklanmasının ardından çok mutsuz olan Dilek’e moral vermektedir.

Yarışma gün gelir ve amcaoğulları Dilek, Cemile ve Asuman’ı da alarak yarışmaya katılır. Taner’in kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Taner sürpriz bir karar alır.

Sefer ve Zahide’nin düğününe az bir süre kalmıştır. Ev meselesini çözmeye çalışan ikili ne yapacaklarını bilemez. Selami ve Keriman’ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak Keriman ve Selami kolay kolay barışmaz, işler daha da çıkmaza girer.

Gönül Dağı son bölümde ne oldu?

Zahide’nin velayet davasının görüleceği mahkemenin zamanı gelip çatar. Sefer’in sabıka sorunlarını çözmesi gerekmektedir. Bu sırada onun yardımına Taner ve amcaoğulları koşar. Mahkeme günü kasabada Sefer’e büyük bir destek vardır.

Ali’nin Gönül Dağı’nda ani gelişi Gülsüm’ü arada bırakır. Gülsüm ve Ali geçmişteki izleri ortaya dökerler. Gülsüm Ali’yi adalete teslim edip etmeme konusunda kararsızdır. Dilek ise babasının masum olduğuna inanmaktadır. Bunu ortaya çıkarmak için Ciritçi Abdullah ile birlikte Gönül Dağı’na gidecektir.

Gönül Dağı 28.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Gönül Dağı konusu nedir?

Anadolu’nun sapsarı topraklarında yıllardır anlatılan efsanelerin yaşandığı Gönül Dağı’nda geçen unutulmaz aşk hikayeleri…

Bozkırda hayallerinin peşinden tüm engellere karşın çabalayan 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır. Bozkırın Kalemi lakaplı Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden uyarlanarak hazırlanan dizi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini topluyor.

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Sivrihisar ilçesine bağlı Gedelli Köyü’nda çekimleri devam eden dizi bu civarda farklı köylerde de geçmektedir.

Gönül Dağı oyuncuları

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Gönül Dağı yeni bölümleriyle her Cumartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Yeni bölüm tek parça ve kesintisizi olarak TRT 1 ekranlarında bulabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 16.05.2021 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül Dağı
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