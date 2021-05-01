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Gönül Dağı 27.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti TRT 1

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı 26.bölümüyle çok beğenildi. Duygusal anların yaşandığı son bölümün ardından izleyiciler 27.yeni bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Gönül Dağı 27.bölümüyle 8 Mayısıs 2021 Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:15
Gönül Dağı 27.bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti TRT 1
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 26.bölümüyle çok beğenildi. 26.bölümün ardından izleyiciler dizinin 27.yeni bölüm fragmanını merakla beklemeye koyuldu. Başrollerinde Berk Ata ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizi her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor.

Gönül Dağı 27.bölüm fragmanı

Gönül Dağı 27.bölüm 8 Mayısıs Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Gönül Dağı 26.bölüm özeti

Dilek babasıyla Gönül Dağı’nda bir araya geldi. Bu görüşmeden babasının yaşadığı yeri gören Dilek, annesini de oraya götürmek istedi. Gülsüm öğretmen yıllar sonra öldüğünü sandığını kocasının yanına gitmek istedi.

Velayet davası için hazırlanan mahkeme heyeti öncesi çocukların yaşadıkları yeri incelemek üzere eve gelindi. Taner ve amcaoğulları durumu kurtarmak için heyet gelene kadar çocukların yaşadığı yeri toparladı.

Gönül Dağı konusu ne?

Bozkırda bir Anadolu masalı olarak anlatılan unutulmaz aşkların yaşandığı Gönül Dağı, küçük dünyalarında yaşayan ve hayallerinin peşinden giden 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır.

Bozkır yazarı olarak bilinen yazar Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek hazırlanan Gönül Dağı dizi izleyicilerin beğenisi kazandı. Bozkırda yaşayan Anadolu insanının sıcak, misafirperver ve cana yakında halleri ile unutulan geleneklerin yaşatıldığı dizi her bölümüyle Anadolu’nun sıcaklığını hissettiriyor.

Gönül Dağı oyuncuları

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın yer aldığı dizide bu ikiliye Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, Ali Yağcı, Hande Yılmaz, Deniz Işın gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

 





Son Güncelleme: 01.05.2021 23:15
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Gönül DağıTrt 1Fragman
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