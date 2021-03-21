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Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?

TRT 1'de cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı'nın bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Gönül Dağı'nın yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

21 Mart 2021 Pazar 22:49
Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
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Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Gönül Dağı’nın 27 Mart 2021 tarihinde gösterilecek olan yeni bölümü yayınlanmayacak.

Gönül Dağı’nın yerine ise Dünya Kupası eleme maçı olan Türkiye-Norveç mücadelesi yer alacak. Türkiye-Norveç maçı 27 Mart Cumartesi saat 20.00’da ekranlarda olacak.

Maçın sonrasında ise 22.00’da Berat Kandili özel yayını verilecek.

Gönül Dağı’nın merakla beklenen yeni bölümü ise 3 Nisan Cumartesi saat 20.00’da TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:49
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Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıTRT1
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