Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?

Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarının sevilerek takip edilen dizisi Gönül Dağı’nın 27 Mart 2021 tarihinde gösterilecek olan yeni bölümü yayınlanmayacak.

Gönül Dağı’nın yerine ise Dünya Kupası eleme maçı olan Türkiye-Norveç mücadelesi yer alacak. Türkiye-Norveç maçı 27 Mart Cumartesi saat 20.00’da ekranlarda olacak.

Maçın sonrasında ise 22.00’da Berat Kandili özel yayını verilecek.

Gönül Dağı’nın merakla beklenen yeni bölümü ise 3 Nisan Cumartesi saat 20.00’da TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.