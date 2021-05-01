İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönü Dağı her Cumartesi yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü 26.bölümü canlı yayınlanacak olan Gönül Dağı merakla bekleniyor. İzleyiciler Gönül Dağı son bölümü tek parça TRT ekranlarından takip edebilecek.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:30
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Takip Et:

Gönül Dağı 1 Mayısıs Cumartesi günü 26.bölüm bu akşam ekranlara geliyor. TRT 1 ekranlarından yayınlanan dizi Cumartesi akşamları büyük bir keyifle takip ediliyor. Canlı yayın Gönül Dağı 26.bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Gönül Dağı 26.bölüm TRT canlı yayın üzerinden izlenebiliyor.

Gönül Dağı 26.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Gönül Dağı 25.bölüm özet

Zahide’nin beklediği velayet davası sonunda geldi çattı. Sefer’in sabıka konusu çözmek zorundadır. Bu sırada olaya Taner ve amcaoğulları girecek. Mahkeme gününde tüm kasaba Sefer’in arkasında durup ona destek verir.

Ali’nin Gönül Dağı’nda bir anda gelmesi Gülsüm’ü de arada bıraktı. Gülsüm ve Ali geçmiş hesapları ortaya çıkardır. Gülsüm Ali’yi adalete teslim edip etmemek konusunda düşünmektedir. Bir yandan da Dilek babasının masum olduğunu inanıyor. Bu durumu ispatlamak için Abdullah ile Gönül Dağı’nda gitmeye karar verir.

Gönül Dağı konusu nedir?

Anadolu’nun sapsarı topraklarında yıllardır anlatılan efsanelerin yaşandığı Gönül Dağı’nda geçen unutulmaz aşk hikayeleri…

Bozkırda hayallerinin peşinden tüm engellere karşın çabalayan 3 kuzenin hikayesi dizide anlatılmaktadır. Bozkırın Kalemi lakaplı Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden uyarlanarak hazırlanan dizi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini topluyor.

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Sivrihisar ilçesine bağlı Gedelli Köyü’nda çekimleri devam eden dizi bu civarda farklı köylerde de geçmektedir.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Gönül Dağı yeni bölümleriyle her Cumartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Yeni bölüm tek parça ve kesintisizi olarak TRT 1 ekranlarında bulabilirsiniz.





Son Güncelleme: 01.05.2021 18:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gönül DağıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm Show TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni son bölüm izle
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm Show TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni son bölüm izle
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
Kazara Aşk dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Kazara Aşk dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm Show TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni son bölüm izle
Gönül Dağı 26. bölüm TRT 1 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Gönül Dağı yeni son bölüm izle
Savaşçı 103. bölüm Fox TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen iyileşiyor mu?
İkizler 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021 haftalık burç yorumu
İtikaf nedir? İtikafa ne zaman girilir, nasıl yapılır? Evde itikafa girilir mi?
Yarın Anneler Günümü? 2021 Anneler Günü Mayısıs ayı hangi pazar günü kutlanır?
Bankaların 2021 Ramazan bayramı 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları
açıktan üniversite nasıl okunur? 2021 Açıktan üniversite bölümleri neler?
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl alınır mı? Kiwi buharlı kırışık giderici inceleme ve yorumları
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Haminne karakteri kimdir? Serpil Tamur nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin yaşı ve oynadığı diziler
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 30 Nisan 2021 Cuma
Yemin 333. bölüm Kanal 7 canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça Yemin yeni son bölüm izle
Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir? Galaksinin Koruyucuları fragmanı, oyuncuları ve konusu
2021 kiralık yazlık fiyatları ne kadar? Kiralık yazlıklarda son fiyatlar ne durumda, arttı mı?
2 Mayısıs 2021 Bakkallar çalışıyor mu, açık mı?
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiye tarih belli oldu mu?
TOKİ'den aylık 562 TL'den başlayan fiyatlarla ucuz ev

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.