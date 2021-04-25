Gönül Dağı 26. bölüm fragmanı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi

Gönül Dağı dizisinin 25.bölümü 24 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi .Dizinin 26.bölümü 1 Mayısıs Cumartesi günü TRT 1’de ekranlara gelecek.
Gönül Dağı son bölüm
Dilek,sonunda babası ile görüşür. Bu görüşme sayesinde babasının yaşadığı öğrenir ve annesini oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmenin, yıllar sonra ortaya çıkan kocasını görmeye gidecek mi?
heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelir. Taner ve amcaoğulları duruma el atmak ister. Çocukların yaşam alanlarını heyet gelene kadar düzenlemeye çalışırlar.
Gönül Dağı dizisinde 3 kuzenin tüm engellere rağmen imkansızı başarma hikayesi anlatılmaktadır.
Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alır;
Gülsüm Ali İlhan
Şenay Gürler
Berk Atan
Nergis Kumbasar
Hakan Salınmış
Sinan Albayrak
Ali Yağcı
Hande Yılmaz
Deniz Işın
Tugay Erdoğan
Mutlu Karaduman