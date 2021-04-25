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Gönül Dağı 26. bölüm fragmanı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi

Gönül Dağı dizisi her Cumartesi TRT 1 ekranlarına gelmektedir. Dizinin en son 25.bölümü ekranlara geldi. Dizide Dilek'in ölmüş olarak bilinen babasının sonradan ortaya çıkması şok yarattı. Dizinin 26.bölümü merak edilmekte. Gönül Dağı 26.bölüm fragmanı haberimizde...

25 Nisan 2021 Pazar 15:39
Gönül Dağı 26. bölüm fragmanı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi
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Gönül Dağı dizisinin 25.bölümü 24 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi .Dizinin 26.bölümü 1 Mayısıs Cumartesi günü TRT 1’de ekranlara gelecek.

Gönül Dağı son bölüm

Dilek,sonunda babası ile görüşür. Bu görüşme sayesinde babasının yaşadığı öğrenir ve annesini oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmenin, yıllar sonra ortaya çıkan kocasını görmeye gidecek mi?

heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelir. Taner ve amcaoğulları duruma el atmak ister. Çocukların yaşam alanlarını heyet gelene kadar düzenlemeye çalışırlar.

Gönül Dağı dizisinde 3 kuzenin tüm engellere rağmen imkansızı başarma hikayesi anlatılmaktadır.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alır;

Gülsüm Ali İlhan

Şenay Gürler

Berk Atan

 Derya Alabora

 Nergis Kumbasar

Hakan Salınmış

 Sinan Albayrak

 Ali Yağcı

 Hande Yılmaz

 Deniz Işın

Tugay Erdoğan

 Mutlu Karaduman




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:39
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Gönül DağıGönül Dağı 26.bölümTrt 1
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