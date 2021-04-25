Gönül Dağı 26. bölüm fragmanı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi

Gönül Dağı dizisinin 25.bölümü 24 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi .Dizinin 26.bölümü 1 Mayısıs Cumartesi günü TRT 1’de ekranlara gelecek.

Gönül Dağı son bölüm

Dilek,sonunda babası ile görüşür. Bu görüşme sayesinde babasının yaşadığı öğrenir ve annesini oraya götürmek ister. Gülsüm öğretmenin, yıllar sonra ortaya çıkan kocasını görmeye gidecek mi?

heyet, çocukların yaşam alanlarını incelemek ve çocuklarla görüşmek için Zahide’nin evine gelir. Taner ve amcaoğulları duruma el atmak ister. Çocukların yaşam alanlarını heyet gelene kadar düzenlemeye çalışırlar.

Gönül Dağı dizisinde 3 kuzenin tüm engellere rağmen imkansızı başarma hikayesi anlatılmaktadır.

Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alır;

Gülsüm Ali İlhan

Şenay Gürler

Berk Atan

Derya Alabora

Nergis Kumbasar

Hakan Salınmış

Sinan Albayrak

Ali Yağcı

Hande Yılmaz

Deniz Işın

Tugay Erdoğan

Mutlu Karaduman