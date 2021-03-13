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Gönül Dağı 20. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle

TRT tarafından yayınlanan Gönül Dağı dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bozkırın ortasında bir kaç gencin yaşam dolu mücadelesini konu edilen dizide yaşanan aşklar ve hayaller TRT hayranları tarafından oldukça beğenilmiş durumda. Gönül Dağı dizisi nasıl izleriz? İşte ayrıntılar.

13 Mart 2021 Cumartesi 22:40
Gönül Dağı 20. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
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Son zamanlarda adından en çok söz ettiren Gönül Dağı dizisinde bu hafta yayınlanacak bölümde aşk ve hayaller artarak devam edecek. Dolmuşçu Sefer'in Zahide aşkının bu hafta yine çok konuşulması bekleniyor.

Hayranlar dizi başladığı andan itibaren sosyal medyada dizi hakkında açılan has tag ile paylaşım yapıyor ve diziyi gündeme taşıyor. Hafta sonları dizinin çok rakibi olmasına rağmen aradan sıyrılarak izlenme sayısını her geçen gün artırıyor.

Taner sevgilisi Dilek'in evlilik teklifine evet demesinden sonra ortalık durulmayacak. Bu durumu ailelerine açıklamak onlar niçin bir hayli zor. Bu durumu nasıl aşacakları konusunda oldukça karamsarlardır. 

Diğer bir aşık Dolmuşçu Sefer ise Zahide aşkı ile adeta yanıp tutuşmaktadır. Zahide Sefer'i akşam yemek için eve davet eder. Sefer bu durum karşısında eli ayağına dolaşır ve Zahide'nin teklifine evet der. İkili akşam yemeğinde evde olacaktır.

Bu yemek Sefer ile Zahide için bir başlangıç olur. Bu bir evlilik başlangıcıdır. Bu yemekte ailecek konuşulan konu evlilik olöacaktır ve nişan yapılmasına karar verilir. Zahide sadece nikah yapılsın ister. 

Elif ise Nişanlısı Yaşar'ın despotluğuna artık dayanamaz ve parmağından yüzüğünü atar. Ortalık karışıktır. 

Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in şirin ilçesi ve tarihi dokusuyla kendine hayran bırakan beldesi Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Ankara yolu üzerinde bulunan Sivrihisar böyle güzel bir yapıma ev sahipliği yapar.

Gönül Dağı dizisini izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 13.03.2021 22:40
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Gönül DağıTRT
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