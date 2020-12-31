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Gönül Dağı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm var mı, yok mu? TRT Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen yeni sezon dizilerinden olan Gönül Dağı yılbaşı nedeni ile ekranlara gelecek mi sorusu merak ediliyor. İzleyiciler, Gönül Dağı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm var mı, yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu araştırılıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:46
Gönül Dağı 2 Ocak Cumartesi yeni bölüm var mı, yok mu? TRT Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Yılbaşı nedeni ile dizilerin bir hafta ertelendiği haberleri sonrasında dizi severler izledikleri dizilerin ertelenip ertelenmediğini araştırmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olan Gönül Dağı’nın 2 Ocak 2021 tarihinde izleyici ile buluşup buluşmayacağı ise araştırılmaya başlandı.

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın olduğu Gönül Dağı dizisi 2 Ocak tarihinde ekranlara gelecek mi sorusu araştırılmaya devam ediyor.

Gönül Dağı 2 Ocak Cumartesi var mı?

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisi TRT 1 tarafından yapılan açıklamalar sonrasında ertelendi.

Gönül Dağı 11. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

11. bölümü ile 2 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisi yılbaşı nedeni ile ertelendi. Erteleme sonrasında 9 Ocak tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

Gönül Dağı 10. Bölümde neler yaşandı?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadıklarını öğrendikten sonra her ikisi de çocuklarını koruyabilmek için ciddi bir önlem alma çabasına girmiştir.

Cemile’nin hasta olduğundan şüphelenen Döndü ise aynı zamanda Cemile’nin hamile olduğunu düşünmektedir. Muammer dede olacağını öğrendikten sonra çok mutlu olsa da Hüseyin, Muammer’den önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ise birlikte Ramazan’a kız aramaya devam ederler.

Yaşanan bu olaylardan sonra Asuman her şeyden habersiz olarak müzikle barıştırmaya düşer.



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:46
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