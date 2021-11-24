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Göksel Kaya kimdir, nerede doğmuştur? Göksel Kaya evli mi? Göksel Kaya kaç yaşında?

Göksel Kaya kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Göksel Kaya’nın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 07:17
Göksel Kaya kimdir, nerede doğmuştur? Göksel Kaya evli mi? Göksel Kaya kaç yaşında?
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Göksel Kaya kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Göksel Kaya’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Göksel Kaya kimdir? Nerelidir?

Göksel Kaya’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Gökse Kaya aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Kaya, özel güvenlik şirketi sahibi olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Evli ve bu evlilikten iki çocuğu olan Göksel Kaya, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'e benzemesiyle medyanın ve kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

2006'da Karanlıkta Makyaj, 2012'de Çanakkale Çocukları ve 2014'te Yenilmeyi Düşünmedi filmlerinde Atatürk karakterini canlandırdı.

Bir dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selfie çekmek istemiş. Ancak Bahçeli teklifi kabul etmedi ve bu olay uzun süre gündemde kaldı. İzmir'de dünyaya gelmiştir.


Son Güncelleme: 24.11.2021 07:17
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Göksel KayaMustafa Kemal AtatürkKimdir
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