Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!

Tiktok uygulamasının ünlü fenomenlerinden sayılan Gökhan Özbolat, sevgilisini darp ettiği görüntülerle gündem çalkalanıyor.

Sosyal medyada Gökhan Özbolat tutuklanması için etiket oluşturuldu. Bunun üzerine merak edilen Özbulut, intenet üzerinden araştırılımaya başlandı.

Görüntüler tepkiye neden oldu. Özellikle Kadınlar günü doğrultusunda ülkede birçok kadın darp edilip, şiddet görürken ve öüme terk edilirken sosyal medyada bu görüntüler yankı uyandırdı. Gündeme bomba gibi düşen videonun aslı astarı araştırılıyor.

Sevgilisini canlı yayın yaparak dövdüğü ortaya çıkan sözde fenomen Özbolat, 1997 Çorum'ludur.

Ankara'da ikamet ettiği bilinen Özbolat, Ankara'da eğitim görmektedir. Yayınladığı videoyla gündemin ilk sırasına oturan sözde fenomen tepkiye neden oldu.

Günden güne artan kadına şiddet vakalarına bir yenisi daha eklenerek olayı en çirkin boyuta taşımasıyla Türkiye gerçeklerine kendini ekledi. Sevgilisinin onu aldattığını ve bu yüzden darp ettiğini söyleyen Özbolat'a karşı gelen tepkilerde şiddetin mazereti olmayacağı gösterildi. Şiddet gösterisi yapan kişi; psikolojik rahatsızdır, egemenliğini korumak için bir gösteri içine girmek istemiştir ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle saldırgan tavırlar segilemektedir. Şiddet, basit bir eylem ya da kabul edilecek cinsten bir hal değildir. Görüntülerle günden güne şiddetin meşrulaştırılması bile sebep olabilir. Bunu engellemenin tek yolu, caydırıcı ikna edici ceza hükümleridir.