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Gökhan Kum kimdir? Hangi Tiyatro oyunlarında rol almıştır ?

Tiyatro oyunlarıyla ön planda olan oyuncu hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Gökhan Kum hakkındaki tüm detaylar ...

14 Haziran 2021 Pazartesi 00:08
Gökhan Kum kimdir? Hangi Tiyatro oyunlarında rol almıştır ?
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Mart 1993 yılında Ankara’da doğan Gökhan Kum , 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı ‘ndan Tiyatro Bölümü’nü okumuştur. Mezun olduktan hemen sonra Nilüfer Belediyesi Tiyatrosu’nda oyuncu olarak meslek hayatına girmiştir. Hala da bu kurumda çalışmaya devam etmektedir.

Çöl Oyunu , Tersine Dünya , Romeo ve Juliet, Cambazın Cenazesi, III.Reich’in Korku ve Sefaleti , Kanlı Düğün, Beni Bekleme Kaptan gibi oyunlarda oyunculuk , İki Efendinin Uşağı oyununda yönetmen yardımcılığı, Şark Dişcisi oyununda Nigo olarak yapmıştır.


Son Güncelleme: 14.06.2021 00:08
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Anahtar Kelimeler:
Gökhan KumÇöl Oyunu
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