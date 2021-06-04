Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Gökhan Eğilmezbaş hakkındaki tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde topladık. Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Çalışma hayatı ve kariyeri nedir?

Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Gökhan Eğilmezbaş 20 Haziran 1975 doğumludur. Eskişehir’de dünyaya gelen oyuncu ilkokulu ve ortaokulunu burada okurken üniversitesinide Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde okumuştur. Evli olan Eğilmezbaş bir çocuğa sahiptir. Kendi gibi oyuncu olan eşi ise Yonca İnal Eğilmezbaş’dır.

5 Mart 2001’de’na katılan oyuncu, kariyerine “Barışa Şans Verin” oyunuyla başlamıştır. Küçük Beslenme adlı dizide de rol alan oyuncu başarısını devam ettirmiştir.’da başrol oynamaya hak kazanan oyuncu bu rolünden sonra daha çok tiyatro yaşamını sürdürmeye başlamıştır.

Yer aldığı oyunlar:

Hürrem Sultan

İsli Sisli Pis Puslu

Barışa Şans Verin

Schweyk İkinci Dünya Savaşında

Sarı Pınar 1914

Masal Masal İçinde

Düşler Sirki Başlıyor

3. Richard

Kiralık Konak

Bremen Mızıkacıları

Rol aldığı sinema filmleri:

Belgesel Film – Doğunun Işığı Lale: (3.Ahmet) Newyork Film Festivali Tarih ve Toplum Ödülü

Belgesel Film – Bir Medeniyet Rüyası

Rol aldığı diziler: