Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Nerelidir? Yer aldığı projeler nelerdir?

Gökhan Eğilmezbaş hakkındaki tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde topladık. Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Çalışma hayatı ve kariyeri nedir?
Gökhan Eğilmezbaş kimdir? Yer aldığı projeler nelerdir?
Gökhan Eğilmezbaş 20 Haziran 1975 doğumludur. Eskişehir’de dünyaya gelen oyuncu ilkokulu ve ortaokulunu burada okurken üniversitesinide Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünde okumuştur. Evli olan Eğilmezbaş bir çocuğa sahiptir. Kendi gibi oyuncu olan eşi ise Yonca İnal Eğilmezbaş’dır.
Yer aldığı oyunlar:
- Hürrem Sultan
- İsli Sisli Pis Puslu
- Barışa Şans Verin
- Schweyk İkinci Dünya Savaşında
- Sarı Pınar 1914
- Masal Masal İçinde
- Düşler Sirki Başlıyor
- 3. Richard
- Kiralık Konak
- Bremen Mızıkacıları
Rol aldığı sinema filmleri:
- Belgesel Film – Doğunun Işığı Lale: (3.Ahmet) Newyork Film Festivali Tarih ve Toplum Ödülü
- Belgesel Film – Bir Medeniyet Rüyası
Rol aldığı diziler:
- Küçük Besleme (Karakter Oyuncu)
- Ayva Sarı Nar Kırmızı (Karakter Oyuncu)
- Arka Sıradakiler (Konuk Oyuncu)
- Gizli Dünyalar (Konuk Oyuncu)
- Hayat Bilgisi (Konuk Oyuncu)
- İstanbul’da Aşık Oldum (Baş Rol)
Son Güncelleme: 04.06.2021 11:06