Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen fragmanı, oyuncuları ve konusu

Televizyonda izleyicilerle buluşan Gökdelen filmi izleyiciler tarafından merak ediiyor. 2018 ABD yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber otururken yapımcılığını ise Legendary Entertainment üstleniyor.
Gökdelen konusu nedir?
FBI’da çalışan ve eski asker olan Will Ford’un yeni görevi gökdelen güvenliğidir. Görevli olduğu bir gökdelende yangın çıkması ile suç onun üzerine kalır ve Ford, suçlu birisi haline gelir. Will’in yapması gereken yangından sorumlu kişileri bulmak ve ailesini kurtarmak olacaktır.
Gökdelen oyuncu kadrosu
Dwayne Johnson
Pablo Schreiber
Neve Campbell
Chin Han
Noah Taylor
Kevin Rankin
Neve Campbell
Byron Mann
Chin Han
Paul McGillion
Son Güncelleme: 24.03.2021 21:05