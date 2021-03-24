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Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen fragmanı, oyuncuları ve konusu

Televizyonda yayınlanan Gökdelen filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. 2018 yapımı olan filmde Çin'de yer alan bir gökdelende geçiyor. Filmin ana karakteri ise Will Ford isimli bir görevli.

24 Mart 2021 Çarşamba 21:05
Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen fragmanı, oyuncuları ve konusu
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Televizyonda izleyicilerle buluşan Gökdelen filmi izleyiciler tarafından merak ediiyor. 2018 ABD yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber otururken yapımcılığını ise Legendary Entertainment üstleniyor.

Gökdelen konusu nedir?

FBI’da çalışan ve eski asker olan Will Ford’un yeni görevi gökdelen güvenliğidir. Görevli olduğu bir gökdelende yangın çıkması ile suç onun üzerine kalır ve Ford, suçlu birisi haline gelir. Will’in yapması gereken yangından sorumlu kişileri bulmak ve ailesini kurtarmak olacaktır.

Gökdelen oyuncu kadrosu

Dwayne Johnson

Pablo Schreiber

Neve Campbell

Chin Han

 Roland Moller

Noah Taylor

Kevin Rankin

 Neve Campbell

 Byron Mann

Chin Han

 Paul McGillion



Son Güncelleme: 24.03.2021 21:05
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GökdelenFilm
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