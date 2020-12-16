Gökdelen filmi kaç yılında çekildi? Gökdelen filmi konusu, türü ve oyuncuları

Sinemada vizyondayken herkesin beğenisini kazanan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenilerini topluyor. Seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında ise Gökdelen filminde hangi oyuncuların yer aldığı ve filmin konusunun ne olduğu oldu.

Gökdelen Filmi Konusu Nedir?

Eski bir asker ve FBI'ın kurtarma ekibinin başı olan Will Ford, artık binaların güvenliğini denetlemektedir. Çin'deki görevi esnasında dünyanın en yüksek ve en güvenli binasında büyük bir yangın çıkınca tüm suçlar kendisine atılacak. Aranan birisi olarak, yangının faillerini bulmalı, adını temize çıkarmalı ve ailesini bu tehlikeden kurtarmalıdır.

Dwayne Johnson'ın başrol koltuğunda bulunduğu filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber bulunuyor.

Gökdelen Filmi Oyuncuları ve Kadrosu

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2018 (109 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma

Senaryo: Rawson Marshall Thurber

Yapımcı Firma: Legendary Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD