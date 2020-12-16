İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Gökdelen filmi kaç yılında çekildi? Gökdelen filmi konusu, türü ve oyuncuları

Sinemada vizyondayken herkesin beğenisini kazanan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenilerini topluyor. Seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında ise Gökdelen filminde hangi oyuncuların yer aldığı ve filmin konusunun ne olduğu en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:29
Gökdelen filmi kaç yılında çekildi? Gökdelen filmi konusu, türü ve oyuncuları
Takip Et:

Sinemada vizyondayken herkesin beğenisini kazanan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenilerini topluyor. Seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında ise Gökdelen filminde hangi oyuncuların yer aldığı ve filmin konusunun ne olduğu oldu.

Gökdelen Filmi Konusu Nedir?

Eski bir asker ve FBI'ın kurtarma ekibinin başı olan Will Ford, artık binaların güvenliğini denetlemektedir. Çin'deki görevi esnasında dünyanın en yüksek ve en güvenli binasında büyük bir yangın çıkınca tüm suçlar kendisine atılacak. Aranan birisi olarak, yangının faillerini bulmalı, adını temize çıkarmalı ve ailesini bu tehlikeden kurtarmalıdır.

Dwayne Johnson'ın başrol koltuğunda bulunduğu filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber bulunuyor.

Gökdelen Filmi Oyuncuları ve Kadrosu

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2018 (109 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma

Senaryo: Rawson Marshall Thurber

Yapımcı Firma: Legendary Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD




Son Güncelleme: 16.12.2020 19:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GökdelenDwayne JohnsonFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Gökdelen filmi kaç yılında çekildi? Gökdelen filmi konusu, türü ve oyuncuları
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı diziler
Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al yaşı ve oynadığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Deniz kimdir? Sahra Şaş yaşı ve oynadığı diziler
Emekli banka promosyonu kaç yılda bir verilecek? Emekli maaşına promosyon veren bankalar 2020
ATV Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler hakkında bilgiler
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı ne? Erdem Vurdem oynadığı diziler
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı çalıntı mı? Fatih Bulut'un seslendirdiği şarkı için flaş iddia
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe - Burç yorumunuza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
A haber Nihat Hatipoğlu koronavirüs, çekirge ve karınca istilası yorumu
Ramo ve Jet Sosyete ne kadar süre yayınlanmayacak? Ramo ve Jet Sosyete setlerine korona tedbiri
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi görmenin anlamı ve yorumu
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakteri kimdir? Çağrı Şensoy kimdir, nereli, kaç yaşında?
Doğum yapan annelere devletten 4 destek ödemesi 2020
Benim Adım Melek dizisi Aslı karakterini kim canlandırıyor? Sinem Karel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Törer rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sen Çal Kapımı Efe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman gerçek tarihte Bala hatun var mı? Bala hatun Osman Bey'le evleniyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.