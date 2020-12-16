Gökdelen filmi kaç yılında çekildi? Gökdelen filmi konusu, türü ve oyuncuları

Sinemada vizyondayken herkesin beğenisini kazanan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenilerini topluyor. Seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında ise Gökdelen filminde hangi oyuncuların yer aldığı ve filmin konusunun ne olduğu oldu.
Gökdelen Filmi Konusu Nedir?
Eski bir asker ve FBI'ın kurtarma ekibinin başı olan Will Ford, artık binaların güvenliğini denetlemektedir. Çin'deki görevi esnasında dünyanın en yüksek ve en güvenli binasında büyük bir yangın çıkınca tüm suçlar kendisine atılacak. Aranan birisi olarak, yangının faillerini bulmalı, adını temize çıkarmalı ve ailesini bu tehlikeden kurtarmalıdır.
Dwayne Johnson'ın başrol koltuğunda bulunduğu filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Rawson Marshall Thurber bulunuyor.
Gökdelen Filmi Oyuncuları ve Kadrosu
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Tür: Aksiyon, Suç, Drama
Yapım Yılı: 2018 (109 dk)
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma
Senaryo: Rawson Marshall Thurber
Yapımcı Firma: Legendary Entertainment
Yapım Ülkesi: ABD