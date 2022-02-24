Gökçe Saatçi kimdir? Kaç yaşındadır? Gökçe Saatçi hangi projelerde yer almıştır?

TRT 1 ekranlarının tarih dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul dizisinin 2. sezon oyuncuları arasında yer alan Gökçe Saatçi hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır. Okuyucularımız için Gökçe Saatçi'nin biyografisi...

Gökçe Saatçi kimdir?

1991 Eskişehir doğumlu olan Gökçe Saatçi, doğma büyüme ve aslen Eskişehir'lidir. Güzel oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un ikinci sezonunda oynadığı Banı Çiçek karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Saatçi genellikle diziye katılana kadar reklam filmlerinde yer almıştır.