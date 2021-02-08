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Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!

Yakında çıkacak olan Godzilla vs Kong filmi için dün yeni bir fragman daha yayınladı. HBO fragmanı Japonya’ya özel olarak yayınlandı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:50
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
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Koronavirüs sebebiyle sinemalar dünya çapında kapalı olduğu için daha önce ertelenen Godzilla vs Kong filmi sonunda 31 Mart’ta Amerika’da sinemalarda ve HBO Max platformunda yayına sunulacak. Uzun zamandır merak ile beklenen film hakkında her geçen gün daha yeni teoriler ortaya çıkmaya başlıyor. HBO ise çareyi yeni bir fragman yayınlamakta buluyor.

 

Önceki fragmana kıyasla çok da yeni görüntülere yer verilmeyen bu fragman Japonya’ya özel olarak çıkarıldı. Yeni yayınlanan fragmanda da son zamanlarda sosyal medya üzerinde konuşulmakta olan Robot Godzilla hakkında bir ipucu görememekteyiz. Serinin dördüncü filmi olacak olan Godzilla vs Kong filminin bu yılın en çok gelir elde eden filmlerinden birisi olması bekleniyor. 




Son Güncelleme: 08.02.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Godzilla Vs KongHboHbo Max
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