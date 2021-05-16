İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Gizem Güneş, ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ izleyicilerine veda etti

Show TV’de izleyici karşısına çıkan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, cumartesi günü yayınlanan 64. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin güzel oyuncusu Gizem Güneş ise Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle, diziyi izleyenlere veda etti. İşte Gizem Güneş’in yaptığı açıklama...

16 Mayıs 2021 Pazar 17:46
Gizem Güneş, ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ izleyicilerine veda etti
Takip Et:

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. bölümüyle izleyenlere veda etti. Cumartesi günü yayınlanan son bölümüyle ekranlara veda eden dizi, izleyenlerini üzdü. Dizinin oyuncuları arasında yer alan Gizem Güneş ise Instagram hesabından yaptığı paylaştığı gönderiyle diziyi izleyenlere veda etti. Dizide Kuzey’in büyük kızı Feride karakterine hayat veren Güneş, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla bir hayli beğeni toplamıştı. Güneş yaptığı açıklamayla herkese teşekkür ederken, yeni başlangıçlar için iyi dileklerini iletti. İşte Gizem Güneş’in veda açıklaması...


Son Güncelleme: 16.05.2021 17:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gizem GüneşShow TvKuzey Yıldızı İlk Aşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? 16 Mayıs 2021 Pazar TV'de spor ekranı
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
Maçlar kaç kaç? Gol var mı? Canlı Skor takibi için en iyi uygulamalar; Maçkolik canlı skor takip et
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler
Arefe Günü hangi ibadetler yapılır? Arefe Günü çekilecek tesbihler ve zikirler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
A101 Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.