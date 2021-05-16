Gizem Güneş, ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ izleyicilerine veda etti

’nin ilgiyle takip edilen dizisi64. bölümüyle izleyenlere veda etti. Cumartesi günü yayınlanan son bölümüyle ekranlara veda eden dizi, izleyenlerini üzdü. Dizinin oyuncuları arasında yer alanise Instagram hesabından yaptığı paylaştığı gönderiyle diziyi izleyenlere veda etti. Dizide Kuzey’in büyük kızı Feride karakterine hayat veren Güneş, hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla bir hayli beğeni toplamıştı. Güneş yaptığı açıklamayla herkese teşekkür ederken, yeni başlangıçlar için iyi dileklerini iletti. İşte Gizem Güneş’in veda açıklaması...