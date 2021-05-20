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Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları

2010 yılında vizyona giren Gişe Memuru filmi televizyon ekranlarına geliyor. Film seveler Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları ile Gişe Memuru filmi nerede çekildi merak ediyor. Gişe Memuru filmi Star TV ekranlarından bu akşam yayınlanacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 18:50
Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları
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Tolga Karaçelik’in yönetmenliğini üstlendiği aynı zamanda senaryosunu kaleme aldığı Gişe Memur filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Gişe Memuru filmi konusu

Kenan insanlarla ilgilenmeyen kendi hayal dünyasında babası ile aynı evde yaşayan kendi halinde bir gişe memurudur. Tavşancık gişe bölgesinde memur olan Kenan annesinin ölümünden sonra babasıyla ciddi sorunlar yaşar. Kenan’ın hayatı atanacağı yeni gişe bölgesiyle birlikte değişecektir.

Gişe Memuru oyuncuları

Gişe Memuru filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Serkan Ercan-Kenan

Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı

Nergis Öztürk-Nurgül

Büşra Pekin-Nevra

Nadir Sarıbacak-Hüseyin

Ruhi Sarı-Cengiz

Sermet Yeşil-Artun

Mustafa Can Poyraz-Remzi

Nur Fettahoğlu-Kadın

Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi

Enes Mazak-İbrahim

Gişe Memuru filmi nerede çekildi?

Gişe Memuru filminin çekimleri Milas’ın Hasanlar Köyü’nde gerçekleştirilmiştir.

 



Son Güncelleme: 20.05.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Gişe MemuruFilmBKMStar Tv
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