Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları

Tolga Karaçelik’in yönetmenliğini üstlendiği aynı zamanda senaryosunu kaleme aldığı Gişe Memur filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.
Gişe Memuru filmi konusu
Kenan insanlarla ilgilenmeyen kendi hayal dünyasında babası ile aynı evde yaşayan kendi halinde bir gişe memurudur. Tavşancık gişe bölgesinde memur olan Kenan annesinin ölümünden sonra babasıyla ciddi sorunlar yaşar. Kenan’ın hayatı atanacağı yeni gişe bölgesiyle birlikte değişecektir.
Gişe Memuru oyuncuları
Gişe Memuru filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;
Serkan Ercan-Kenan
Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı
Nergis Öztürk-Nurgül
Büşra Pekin-Nevra
Ruhi Sarı-Cengiz
Sermet Yeşil-Artun
Mustafa Can Poyraz-Remzi
Nur Fettahoğlu-Kadın
Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi
Enes Mazak-İbrahim
Gişe Memuru filmi nerede çekildi?
Gişe Memuru filminin çekimleri Milas’ın Hasanlar Köyü’nde gerçekleştirilmiştir.