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Gişe Memuru adlı filmin çekim yerleri neler? Oyuncu kadrosu ve konusu ne?

Gişe memurluğu yapmakta olan Kenan'ın duygu dolu hikayesini ekranlara taşıyan Gişe Memuru(2010), 02 Mart 2021 yani bu akşam izleyicileri ile buluşacak. Bunun üzerine seyirciler ekran başına geçmeden önce Gişe Memuru adlı filmin çekim yerlerini, oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırmaya başlamıştır. İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 14:17
Gişe Memuru adlı filmin çekim yerleri neler? Oyuncu kadrosu ve konusu ne?
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Yerli sinema filmi Gişe Memuru konusu

 
Kenan (Serkan Ercan), insanlar ile muhabbet, sohbet etmektense daha çok hayal dünyasında yaşamayı seven bir gişe memurudur. Kenan babasıyla birlikte yaşamaktadır ve kendisi oldukça sessiz biriymiş gibi izlenim vermektedir. Tavşancık gişelerinde memur olarak çalışmakta olan Kenan’ın hayal dünyası ona pek bir şey katmamış, yalnızca onu arabaları geçiren biri yapmıştır. Kenan’ın annesi ölmüş bunun üzerine Kenan ile babası birbirleri ile anlaşamaz olmuştur. Kenan’ın yaşantısı ise atanacağı yeni gişeler ile farklı bir yola girecektir.

 

Gişe Memuru sinema filminin oyuncu kadrosu;

 
• Kenan karakterinde; Serkan Ercan,
 
• Kenan’ın babası rolünde; Zafer Diper,
 
• Nurgül rolünde; Nergis Öztürk,
 
• Nevra rolünde; Büşra Pekin,
 
• Hüseyin karakterini canlandıran; Nadir Sarıbacak,
 
• Cengiz rolünü oynayan; Ruhi Sarı,
 
• Artun karakterine hayat veren; Sermet Yeşil,
 
• Remzi rolünde; Mustafa Can Poyraz,
 
• Kadın karakterinde; Nur Fettahoğlu,
 
• İşletme şefi rolünde; Tarık Şerbetçioğlu,
 
• İbrahim karakterine hayat veren; Enes Mazak,
 
• İlhan karakterinde; Mustafa Cankılıç,
 
• Kemalettin karakterine hayat veren; İskender Bağcılar,
 
• Erkan Avcı,
 
• Tolga Yeter,
 
• Türkü Turan ,
 
• Adem Yavuz Özata.

 

Filmin çekim işlemleri nerede yapıldı?

 
Çekimleri toplamda 18 günde bitirilen Kelebekler, yönetmenliği üstlenen Tolga Karaçelik’in ilk filmi olan Gişe Memuru’nda da yine Milas’ta bulunan Hasanlar Köyü’nde gerçekleştirilmiştir.


Son Güncelleme: 04.03.2021 14:17
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