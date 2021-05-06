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Girl From Nowhere dizi oyuncuları ve konusu

Netflix'in Girl From Newhere adlı dizisi izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin konusuna, yorumuna, incelemesini haberimizden okuyabilirsiniz. Dizi kaç sezon olacak? Konusu nedir? IMDb puanı kaç? Dizi severlerin merak ettiği tüm soruları haberimizde yanıtladık. İşte detaylar...

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:33
Girl From Nowhere dizi oyuncuları ve konusu
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Sevilen yapımları izleyici karşısına çıkaran dijital platform bu seferde Tayland yapımı bir dizi ile izleyiciye keyifli dakikalar yaşatıyor. İlginç bir hikayeye sahip olan bu dizi liseli genç bir kızın etrafında dönüyor. Dizi hem karakterleri ile hem konusu hem de ambiyansı ile oldukça dikkat çekici. Bu yazımızda diziye ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. İkinci sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağı da haberimizde yer alıyor.

Süper kahramanlar illa ki süper güçlere, sihirli yeteneklere sahip olmak zorunda değildir. Bir süper kahraman başkalarının görüp söyleyemediği gerçekleri açık bir şekilde söylediğinde, insanların arkalarından iş çevirenleri ortaya çıkardıklarında ya da haksız şekilde başarı elde edenleri ortaya çıkardıklarında da süper kahraman sıfatı alabilirler. İşte Nanno’da bunlardan biri.

Tayland yapımı olan Girl From Nowhere dizisi suç ve drama temaları ile karşımıza çıkmaktadır. Dizi Nanno adındaki lise öğrencisinin etrafında dönmektedir. Bu lise öğrencisi sistemden sıkılmış sorunlu bir genç değil tam aksine sorun yaratmak yerine sorun çözen bir kişiliğe sahiptir. Lise genci olmasına rağmen hem davranışları ile hem de karakteri ile oldukça olgun olan Nanno, kendisini çekici ve korkusuz tanımlayan biridir.

Dizimizin başrol karakteri her bölümde başka liseye geçiş yapmaktadır. Bu olayın ana fikri ise ilerleyen sahnelerde ortaya çıkmaktadır. Nanno, gittiği tüm okullarda hem öğretmenleri hem öğrencileri gözlemler ve onların açıklarını bulmaya çalışarak deşifre etmeyi hedefler. Karakterimiz gözüne kestirdiği kurbanı araştırı ve derinlemesine inceler. Bu sayede ise ülkedeki eksik adaleti gidermeye çalışır.

2. sezon ne zaman?

Dizi izleyici karşısına Nanno’nun etkileyici bir sözü ile çıkar. Dizide dünyanın gündelik sisteminde ortaya çıkan sorunlar ele alınır. Lise havasının hakim olduğu bu dizide gözler ana karakte olan Nanno’nun üzerindedir.

Nanno önce gözüne kestirdiği bir öğretmenle yakınlaşmaya başlar. Bu hocanın küçük kızlara cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkar. İlerleyen bölümlerde ise daha farklı temalar ele alınır. Genelde öğrenciler üzerinden ilerleyen dizi, yalanlar, aldatmalar, ihanetler gibi birçok kriterin bulunduğu fantastik bir tema ile izleyici karşısına çıkar.

Dizinin senaristi Kongdej Jaturanrasamee, ahlaki çizgileri sınayan, öğrenci hayatını ele alan, bu hayatın duygularını izleyiciye sunan bir tema izlemiştir. Nanno’nun karakterinden esinlenen dizi onun hırçınlığını ve sıradışılığını ortaya çıkarmıştır. IMDb puanı 7,7 olan dizinin ikinci sezonu da yakında yayınlanacak.

Dizinin oyuncuları ve karakterleri

  • Chicha Amatayakul – Nanno
  • Chanya McClory – Yuri
  • Kunchanuj Kengkanka – Thap
  • Morakot Liu – Bam
  • Nutnicha Lueanganankhun, Atikhun Adulpocaton, Joel Ambo…

 

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:33
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Anahtar Kelimeler:
NetflixDiziGirlFromNowhere
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