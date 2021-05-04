Girift konusu nedir? Girift dizisi oyuncuları ve konusu

Türkiye’nin en çok izlenen kanallar arasında bulunan Kanal D, dijital projeye imza atıyor. Sadece dijital platformlarda yayınlanacak olan Girift dizisi, Kanal D öncülüğünde yayınlanıyor. İzleyiciler Girift dizisi oyuncuları kimdir, Girift dizisi konusu nedir sorularını şimdiden araştırmaya başladı.
Girift Dizisi Konusu
Girift Dizisi Oyuncu Kadrosu
Girift dizisine bakacak olursak oyuncu kadrosunda çok önemli isimler bulunuyor. Bu isimler arasında Wilma Elles, Ümit Acar, Burhan Çelik, Ömer Konakçı, Şule Akan, Metisha Schaefer, İlker Şahinbaş, Cahit Kaşıkçılar, Selçuk Alaca, Selahattin Taşdöğen, Ayberk Yılmaz ve Özlem Bölükbaşı yer alıyor.
Son Güncelleme: 04.05.2021 00:16