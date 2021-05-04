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Girift konusu nedir? Girift dizisi oyuncuları ve konusu

Ekranların en çok izlenen kanallar arasında bulunan Kanal D sadece dijital platformlar için Girift dizisini yayınlayacak. İzleyiciler Girift dizisi oyuncuları kimdir, Girift dizisi konusu nedir sorularını araştırmaya başladı.

04 Mayıs 2021 Salı 00:16
Girift konusu nedir? Girift dizisi oyuncuları ve konusu
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallar arasında bulunan Kanal D, dijital projeye imza atıyor. Sadece dijital platformlarda yayınlanacak olan Girift dizisi, Kanal D öncülüğünde yayınlanıyor. İzleyiciler Girift dizisi oyuncuları kimdir, Girift dizisi konusu nedir sorularını şimdiden araştırmaya başladı.

Girift Dizisi Konusu

Girift dizisinin senaryosuna bakacak olursak, senaryoyu Özlem Bölükbaşı ile Emine Karataş kaleme alıyor. Konusuna bakacak olursak dizi genel olarak Malatya’da geçiyor. Burada yaşanan faili meçhul cinayetlerin çözülmesi adına Ankara’dan özel bir ekip geliyor. Ankara’dan gelen bu özel ekip cinayetleri araştırırken bin bir türlü tehlikeye giriyor. Bu açıdan dizide aksiyon ve gerilim yüksek seviyede ilerlerken zaman zaman dram yaşanacağını görüyoruz.

Girift Dizisi Oyuncu Kadrosu

Girift dizisine bakacak olursak oyuncu kadrosunda çok önemli isimler bulunuyor. Bu isimler arasında Wilma Elles, Ümit Acar, Burhan Çelik, Ömer Konakçı, Şule Akan, Metisha Schaefer, İlker Şahinbaş, Cahit Kaşıkçılar, Selçuk Alaca, Selahattin Taşdöğen, Ayberk Yılmaz ve Özlem Bölükbaşı yer alıyor.




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:16
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Anahtar Kelimeler:
GiriftKanal D
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