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Girift dizisinin konusu nedir?

Girift dizisi sadece Kanal D'nin dijital platformunda ve Youtube'da yayınlanmaya başladı. Dizi 30 Nisan tarihinde yayınlandı. Girift dizisinin konusu seyirciler tarafından araştırılmaktadır. Girift dizisini konusu nedir? Girift dizisi hakkında merak edilen detaylar haberimizde. İşte Kanal D'nin Girift dizisi...

28 Ocak 2022 Cuma 04:05
Girift dizisinin konusu nedir?
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Girift dizisi Kanal D’nin dijital platformunda ve Youtube’da yayınlanıyor. Dizi ücretsiz bir şekilde yayınlanmaktadır. Girift dizisinin konusu nedir?

Girift dizisi

Malatya’da birden fazla cinayet işlenmeye başlamıştır. Kısa süreler içerisinde 2 cinayet işlenir. Bu cinayetler birbirine benzemektedir. Malatya polis teşkilatı bu olayı çözmek için uğraşır. Daha önce Malatya’da görev yapmış olan Vural Başkomiser bölgeye gönderilir. Katil,cinayetleri çözmeye çalışan ekiplere mesaj bırakmaktadır. Kendisiyle alakalı iz bırakmamaktadır. Fırat ve Aysun birtakım olaylar yaşar. Fırat’ın karısı Nur’dan şüphelenir. Fakat bu sırada bir cinayet daha meydana gelir.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

  • Ümit Acar: Başkomiser Vural rolünü canlandırmaktadır. Malatya’da daha önce çalışmış bir polisi canlandırmaktadır.
  • Wilma Elles: Asya karakterini canlandırmaktadır.Bakanlığa bağlı bir polis rolündedir.
  • Selahattin Taşdöğen : Usta oyuncu 1951 yılında Erzurum’da doğmuştur.
  • Ayberk Yılmaz : Araf karakterini canlandırmaktadır. Bir otelde resepsiyonda çalışan kişi olarak karşımıza çıkar.
  • Özlem Bölükbaşı : Yelda
  • Metisha Schaefer: Nur
  • Mazhar Selçuk Alacak : Cantürk
  • Burhan Çelik: Melih


Son Güncelleme: 28.01.2022 04:05
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GiriftGiriftin Konusu Nedir?Kanal D
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