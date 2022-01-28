Girift dizisi Kanal D’nin dijital platformunda ve Youtube’da yayınlanıyor. Dizi ücretsiz bir şekilde yayınlanmaktadır. Girift dizisinin konusu nedir?

Girift dizisi

Malatya’da birden fazla cinayet işlenmeye başlamıştır. Kısa süreler içerisinde 2 cinayet işlenir. Bu cinayetler birbirine benzemektedir. Malatya polis teşkilatı bu olayı çözmek için uğraşır. Daha önce Malatya’da görev yapmış olan Vural Başkomiser bölgeye gönderilir. Katil,cinayetleri çözmeye çalışan ekiplere mesaj bırakmaktadır. Kendisiyle alakalı iz bırakmamaktadır. Fırat ve Aysun birtakım olaylar yaşar. Fırat’ın karısı Nur’dan şüphelenir. Fakat bu sırada bir cinayet daha meydana gelir.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;