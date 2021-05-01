İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Girift dizisi hangi gün başlıyor? Girift saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Kanal D Dijital gerçekleştirmiş olduğu Grift dizisi Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalı üzerinden izlenilebilecek. İlk iki bölümüyle Cuma günü yayınlanacak olan dizi merakla bekleniyor. Peki Grift saat kaçta yayınlanacak? Grift dizisinin ilk bölümlerinde neler oldu? Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte detaylar...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:44
Girift dizisi hangi gün başlıyor? Girift saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Takip Et:

30 Nisan Cuma saat 18.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Grift dizisinin bşrollerinde Ümir Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer alıyor Dizinin senaryosu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı'na ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Haydar Işık oturuyor. Grift dizisi kanald.com.tr'den yada Youtube kanalı üzerinden izlenilebilir. Dizi her cuma günü 18.30'da seyircilerle buluşacak.

Grift ilk iki bölüm özeti:

Bir hafta aynı şekilde gerçekleşmiş iki cinayetin sırrını ortaya çıkarmaya çalışan emniyet teşkilatına destek olarak gelen Vural Başkomiser, Malatya'daki yaşanmışlıklarıyla işe koyulur.

Ekibe işaretler bırakarak mesaj veren ve takip edilmemesi için hiç bir iz bırakmayan bir seri katil vardır. Vural Başkomiser, bütün ayrıntıları anlatırken kaşısındaki katili de tanımaya çalışır.

Diğer yandan, ikisi de evli ve gizli bir ilişki içinde olan çiftin başı büyük dram yaşanır. Aysun ve Fırat telefonda yaptıkları kavgadan sonra başlarına gelecekten olaydan haberleri yoktur.




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GriftDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? İstanbul karakteri yeni sezonda olacak mı?
Netflix La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman yayınlanacak? İstanbul karakteri yeni sezonda olacak mı?
Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?
Payitaht: Abdülhamid Eşref Aziz öldü mü, diziden ayrıldı mı? İsmail Hakkı Ürün diziden neden ayrıldı?
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?
1 Mayısıs Pazartesi bankalar açık mı kapalı mı?
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
9 Mayısıs Anneler Günü hediye önerileri
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi belli oldu
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?
Meltem Acet kimdir? Habertürk haber spikeri Meltem Acet kaç yaşında, nerelidir?

Popüler Haberler

Girift dizisi hangi gün başlıyor? Girift saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün 1 Mayısıs Cumartesi kargolar dağıtım yapıyor mu? Kargolar kaça kadar dağıtım yapacak?
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
İş Güvenliği ücreti devlet desteklerinde gereken evraklar nelerdir? 2021 İSG devlet desteği şartları
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2021
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları
Beşiktaş Hatayspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Banka sicil affı çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
BİM Marketde satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri ve kullanıcı yorumları
2021 Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı için kimler başvuruda bulunabilirler?
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Devletten elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2021Elektrik faturası devlet desteği sorgulama
Beşiktaş-Hatayspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Hatayspor muhtemel 11’ler
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Bugün kimin maçı var? TV 1 Mayısıs 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Cumartesi Mayısıs
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.