Girift dizisi hangi gün başlıyor? Girift saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

30 Nisan Cuma saat 18.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Grift dizisinin bşrollerinde Ümir Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik’in yer alıyor Dizinin senaryosu Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı'na ait. Yönetmenlik koltuğunda ise Haydar Işık oturuyor. Grift dizisi kanald.com.tr'den yada Youtube kanalı üzerinden izlenilebilir. Dizi her cuma günü 18.30'da seyircilerle buluşacak.

Grift ilk iki bölüm özeti:

Bir hafta aynı şekilde gerçekleşmiş iki cinayetin sırrını ortaya çıkarmaya çalışan emniyet teşkilatına destek olarak gelen Vural Başkomiser, Malatya'daki yaşanmışlıklarıyla işe koyulur.

Ekibe işaretler bırakarak mesaj veren ve takip edilmemesi için hiç bir iz bırakmayan bir seri katil vardır. Vural Başkomiser, bütün ayrıntıları anlatırken kaşısındaki katili de tanımaya çalışır.

Diğer yandan, ikisi de evli ve gizli bir ilişki içinde olan çiftin başı büyük dram yaşanır. Aysun ve Fırat telefonda yaptıkları kavgadan sonra başlarına gelecekten olaydan haberleri yoktur.