Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?

17 Ekim 1997 tarihinde Almanya Berlin’de doğmuştur. 2016 ve 2017 yıllarında oyunculuk eğitimi alan Gina Stiebitz Friedrichstadt Palast tiyatrosunda birkaç oyunda sahne almıştır. Netflix’te yayına giren Dark dizisinde canlandırdığı Franziska Doppler karakteri ile büyük dikkat çekmiştir. The Old Fox, Familie Dr. Kleist, Alles Klara gibi dizilerde rol alan Gina Stiebitz, Wir schaffen das schon, Ich Ich Ich, Grobstadtrevier, alerjide Freundschaft-Die Jungen Arzte, Neben der Spir ve Wir sind Jetzt gibi yapımlarda da yer almıştır. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Gina Stiebizt bir sevgilisi bulunmamaktadır.