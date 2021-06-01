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Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Gina Stiebitz merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Gina Stiebitz hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

01 Haziran 2021 Salı 01:24
Gina Stiebitz kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Gina Stiebitz 17 Ekim 1997 tarihinde Almanya Berlin’de doğmuştur. 2016 ve 2017 yıllarında oyunculuk eğitimi alan Gina Stiebitz Friedrichstadt Palast tiyatrosunda birkaç oyunda sahne almıştır. Netflix’te yayına giren Dark dizisinde canlandırdığı Franziska Doppler karakteri ile büyük dikkat çekmiştir. The Old Fox, Familie Dr. Kleist, Alles Klara gibi dizilerde rol alan Gina Stiebitz, Wir schaffen das schon, Ich Ich Ich, Grobstadtrevier, alerjide Freundschaft-Die Jungen Arzte, Neben der Spir ve Wir sind Jetzt gibi yapımlarda da yer almıştır. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu Gina Stiebizt bir sevgilisi bulunmamaktadır. 


Son Güncelleme: 01.06.2021 01:24
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Anahtar Kelimeler:
Gina StiebitzGina Stiebitz Kimdir
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