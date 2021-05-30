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Ghost Lab filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix'te Nisan ayında yayınlanan Ghost Lab filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin detayları öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:04
Ghost Lab filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Dijital platform Netflix’te yayına giren Ghost Lab filmi izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Filmde, son zamanlarda gündemde olmayan bir konu aktarılıyor. Ölümden sonra yaşamın var olup olmadığına ve devamında hayaletlerin, ruhların her an insanları tehdit edecek boyuta gelip gelmediğini sorguluyor. 2 saat süren filmde birçok duygu aynı anda işlenirken, ikinci yarısı beklenen hikayeye geçiyor.

Ghost Lab filminin konusu

Filmin ilk 45 dakikası durağan ilerlerken, ikinci kısımda asıl hikaye başlıyor. Ghost Lab, hastanedeki başarıları ile bilinen Wee ve Arj-Ong adlı doktorları takip etmektedir. Arj, yaşamdan keyif almayı umut eden eğlenceli biri olarak karşımıza çıkar. Wee ise annesinin yıllar önce yakalandığı ölümcül hastalığa çözüm bulabilmek için doktor olmuş ve kazandığı parayı annesinin hastalığı için kullanmaktadır.

Trajik olaylar yaşanırken Arj, küçük yaşlarda babasının hayaletini gördüğünü söyler. Bu iddiasına hiçbir zaman bağlanmasa da bir yanı sürekli bunu düşünmektedir. Ghost Lab’ın keyifli bölümü ikilinin hayaletlerle iletişime geçmesiyle başlar.

Paween Purijitpanya’nın yönetmenliğini üstlendiği 2021 yapımı film, paranormal ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri etkilemeyi başarıyor. Senaryosunu Vasudhon Piyaromna’nın kaleme aldığı filmin IMDb puanı ise 5,2.

Ghost Lab oyuncu kadrosu

Thanapob Leeratanakachon (Wee)

Paris Intarakomalyasut (Gla)

Nuttanicha Dungwattanawanich (Mai)

Natthawut Jenmana (Namo)

Ghost Lab fragman:



Son Güncelleme: 30.05.2021 22:04
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Ghost LabNetflix
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