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Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Antarktika'da kurulan araştırma ekibi tarafından çekilen ve pek çok belgesel severin merakla beklediği Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeselinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Belgeselin ne zaman yayınlanacağını duyuran sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ise araştırılmaya devam ediyor.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:57
Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseli ne zaman yayınlanacak?
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TRT Belgesel tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeselinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye devam ediyor. Pek çok belgesel sever belgeselin konusunu ve ne zaman yayınlanacağını araştırırken aynı zamanda belgesel çekim sürecinin de nasıl gerçekleştiği merak ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte belgeselin çekimlerine başlandığı ve TRT Belgesel ekranlarında gösterilecek olması ile merak edilen Gezegenin Kara Kutusu Antarktika belgeseli 24 Eylül 2020 tarihinde gösterimde olacak.


Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika ne zaman yayınlanacak?

24 Eylül 2020 saat 22:00’da TRT Belgesel ekranlarında gösterilecek olan belgesel, 27 Eylül 17:45’te TRT 1 ekranlarında gösterilecek.

Belgeselin yönetmeni kimdir?

Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda kutup çalışmaları yapmak üzere TÜBİTAK bünyesinde kurulan Kutup Araştırmaları Enstitüsü(KARE) tarafından hazırlanan belgesel Cumhurbaşkanlığından aldığı destek ile günden güne önem kazanmaya ve büyümeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen KARE, geçtiğimiz aylarda Ulusal Antarktika Bilim Sefer’inin 4.’sü ülkemiz tarafından koordine edilmiştir.



Son Güncelleme: 21.09.2020 12:57
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Anahtar Kelimeler:
Gezegenin Kara Kutusu AntarktikaBelgeselYayın Tarihi
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