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Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?

Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir? Getir reklamının oyuncuları hakkında detaylar, bulundukları projeler seyirciler tarafından merak ediliyor.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:01
Getir Reklamı Necati, Cansu kimdir? Gerçek adları nedir?
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Cansu karakterine hayat veren Selin Işık:

Getir reklamında Cansu karakterine hayat veren Selin Işık 1998 yılında İzmir’de doğmuştur. 22 yaşındaki güzel oyuncu 53 kilo 1,69 boyundadır. Kariyerinin ilk zamanlarında kendini Çılgın Dershane Üniversite’ de isimli film ile duyurdu. Güzel oyuncunun Üniversite hayatında RTS bölümünden diplomasını almıştır. Selin Işık ayrıyeten Fox TV’de ekranlara gelmiş olan hafta içi öğlenleri yayınlanan ‘Esaretim Sensin’ dizisin de “İpek” adlı karaktere hayat vermiştir. Işık’ın son performansı ise Star TV’de ekranlara gelen “Siyah İnci” adlı yapımdaki “Irmak” karakteridir.

Necati karakterine hayat veren İbrahim Büyükak:


Getir reklamında Necati karakterine hayat veren İbrahim Büyükak 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. 37 yaşındaki oyuncu kariyerinin başlarında insanları ekran başına kilitleyen kahkaha tufanı Çok Güzel Hareketler bunlarda ismini duyurdu. BKM ekibine katılmış olan oyuncu ayrıca son üyelerden biridir. 2013 yıllarında 3+1 TV programıyla BKM deki rol arkadaşları Eser Yenerler ve Oğuzhan koç ile bir şova başladılar daha sonradan Acun Ulucalı’nın programı alası ile 3 Adam ismiyle değişen şovda devam etti. Ayrıca TV 8‘ de yayınlanan Bana Baba dedi dizisinde Cüneyt karakterine hayat vermiştir. Ünlü oyuncunun oynadığı bir çok filmde vardır. Ünlü oyuncu Küçük Esnaf(2016), Yol Arkadaşım(2017), Yol Arkadaşım 2 (2018) ve Bayi Toplantısı (2020) filmlerinde de rol almıştır.   

 

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 15:01
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