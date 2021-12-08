Gerçek Kahraman filminin konusu nedir?

Yaklaşık iki buçuk senedir pandeminin etkisi ile ortaya çıkan yaşam şartlarından dolayı özgürce yaşadığımız, hayatın iplerinin bizim ellerimizde olduğunu hissettiğimiz sekanslardan çok ayrı yaşamaktayız. Son günlerde bu yaşama şekli bir nebze de olsa normale dönmüş gibi görünse de nerede ise her günümüz aynı etkinlikleri yaparak, aynı yollardan geçerek devam ediyor.

Yaşamını Free City'de devam ettiren Guy karakteri aynı devam eden hayat şartlarında yaşadığı iddia ediyor. Her gün aynı saatte uyandığını, aynı gömleğini giyerek aynı mısır gevreğini yiyip, aynı kahveden alarak aynı bankadaki işine devam ettiğini belirtiyor. Fakat Guy karakterinin yaşadığı hayatını günümüzdeki dünya ile anlatmak çok mantıklı olmaz. Bunun nedeni ise aktarılmakta olan görsellere göre Free City'nin gerçek zamanlı bir oyun olduğu ön görülmekte. Şiddetin ve suçun eksilmediği, kötü adamlar ile iyi adamların aynı yaşamda olduğu bir şehri, dünyayaı ve oyunu işaret etmektedir. Guy karakteri gibi olanlarsa "gözlük takmayanlar" yani iyi adamlar, oyunun dışında olan karakterler, arka planda duranlar olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Gerçek Kahraman filminin yorumu

Yaşamdaki zincirleri kırmak, sıradanlığı ortadan kaldırmak, kısır döngüden ayrılmak gibi belli başlı hırslı ve yırtıcı karakteristik özelliklerden uzak duran Guy karakteri, tahmin edeceğiiniz gibi düzeni bozmaya çalışan değil düzene ayak uyduran tepede bulunan kişilere hizmet eden ve onları sorgulamayan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Senelerdir hayatının kadınını arıyor olması ile de Guy karakterinin yaşamında yavaş yavaş değişiklikler olmaya başlıyor. Jodie Comer'ın canlandırdığı ateşli karakter olan Millie'ye aşık olması sonrasında şehirde yer alan gözlüklülerin birisini öldürüp oyunun içine hem de ait olmadığı ve daha bir fikrinin bulunmadağı dünyanın içinde kendini buluyor.

Film adeta günümüz sinemasının en moden yapımlarınden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşamdan soyutlanmış olduğumuz bu iki senelik pandemi sürecini göz önünde bulundurarak dünyevi bir karakteri hayali bir yaşama doğru sürüklemekte. Ve hayalle gerçek arasında sarsılmakta olduğumuz zamanları Gerçek Kahraman'la tartışma konusu yapıyor. Öyleki bu kurguyu mizah olarak kuvvetli dokunuşlar ile sağlamakta. Film muhakkak izlenmesi gereken bir film.

IMDB puan 7,4

Gerçek Kahraman filmi oyuncu kadrosu

- Ryan Reynolds – Guy karakteri

- Jodie Comer – Millie karakteri

- Lil Rel Howery – Budy karakteri

- Joe Keery – Keys karakteri

- Utkarsh Ambudkar – Mouser karakteri

- Taika Waititi – Antwan karakteri

- Camille Kostek – Bombshell karakteri

- Mike Devine – Johnny karakteri

Gerçek Kahraman filmi fragmanı