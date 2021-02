Gerçek hikayeli 14 ürpertici korku filmi

Borderland (2007)

Zev Berman'ın yazıp yönettiği film, Meksika'ya tatile giden ve garip bir tarikatın eline düşen genç Amerikalıların hikayesini anlatıyor. İnsanlara işkence yapan bu tarikat, aslında 1980'lerin ünlü uyuşturucu çetelerinden biri olan Adolfo de Jesus Costanzo'nun üyesi olan bir itirafçının anılarından yazılmıştır. Filmde göreceğiniz tüm olaylar ve daha fazlası, 1980'lerde Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılarının yöntemleri.

Eaten Alive (1977)

Efsanevi yönetmen Tobe Hooper'ın yaptığı heyecan verici filmlerden biri olan Eaten Alive'de kendisi ile anlaşamayan herkesi timsahına yem olarak veren bir otel sahibinin gergin macerasını göreceksiniz. Film, 1930'larda Bar Sahibi Joe Ball'dan esinlenmiştir. Barının altındaki gizli bir odada timsah besleyen bu psikopat, ağırlıklı olarak kadın timsahlarına kurbanlarını yem etmesi ile ünlüydü.

The Girl Next Door (2007)

Kendisine emanet edilen yeğenine işkence eden psikopat bir kadının hikayesini anlatan film, hayatın acımasız gerçeklerinde ne yazık ki payı var. Senaryo, 1965'te Indiana'da benzer bir olaydan etkilenen bir senaryo yazarı tarafından yazılmıştır. Gertrude Baniszewski'nin ölümüne işkence yaptığı ve ardından yakalandığı kız, o yıllarda Amerika'yı sarsan en önemli haberlerden biriydi.

Jaws (1975)

Tüm zamanların en ünlü köpekbalığı hikayesinin gerçek bir hikayeye dayandığını biliyor muydunuz? Peter Benchley'in aynı adlı romanı "Jaws" filminden uyarlandı ve 1916'da Jersey sahillerine yapılan ve düzinelerce insanı öldüren köpekbalığı saldırısından ilham aldı.

The Amityville Horror (1979)

Jay Anson'ın aynı adlı biyografik çalışmasına göre, film Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en ünlü aile cinayetlerinden biri hakkındadır. Bu çarpıcı korku klasik romanı, mutlu bir ailenin yeni bir eve taşınmasının, evde zaman içinde meydana gelen ve nihayetinde cinayetle sonuçlanan tuhaf olaylara tanıklık ettiği açıklanamaz hikayesini anlatıyor.

The Conjuring (2013)

Tüm zamanların en çok hasılat yapan korku filmlerinden biri olan The Conjuring, 2013 yapımı kaçırılmaması gereken filmlerden biridir. Filmin ana karakterleri olan Ed ve Lorraine Warren, gerçek hayatta paranormal olayları da inceleyen bilim adamları. İlk filmin konusu, Perron ailesinin Rhode Island’da başından geçen olayları ve Warren'ında içerisinde yer aldığı gerçek bir hikayedir.

The Exorcist (1973)

Tüm zamanların en büyük korku filmlerinden biri olarak kabul edilen The Exorcist, gerçek olaylardan da ilham alıyor. Peter Blatty'nin The Exorcist'e dayanan aynı adlı romanına ilham veren olay, 1949'da Roland Doe adlı bir çocuğun şeytan çıkarma hikayesidir.

The Hills Have Eyes (1977)

Bir başka Wes Craven klasiği, İskoçya'dan gerçek bir hikayeyi Amerika'daki çekim tarihiyle uyumlu hale getiren The Hills Have Eyes. Birden fazla devam filmi olan dizide neredeyse her film oldukça eğlenceli. Film, 16. yüzyılda yaşamış İskoç Sawney ailesine dayanıyor. Bu aile, ensest ilişkilerde engelli çocukları olan ve toplum tarafından izole edildikleri için dağlarda yaşayan ve yolcuları öldüren bir yamyam ailesidir!

Them (2006)

Fransa ve Romanya ortak yapımı olan bu başarılı film, yazlık evlerinde saldırıya uğrayan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Filmin en önemli özelliği, katillerin gün ışığına çıktığı andır. Filmin tadını kaçırmamak için bu bölümü keşfetmeyi size bırakıyoruz. Filmin yönetmenleri David Moreau ve Xavier Palud, Çek Cumhuriyeti'ndeki bir cinayetten esinlenen bu film için bir senaryo yazdılar.

The Serpent and the Rainbow (1988)

Geçen yıl vefat eden efsanevi yönetmen Wes Craven'ın en sevilen filmlerinden biri olan The Serpent and the Rainbow, vodoo büyüsüne ilgi duyan herkesi büyüleyecek yapımlardan biri. Kanadalı bilim adamı Wade Davis'in otobiyografisine dayanan senaryo, ünlü bilim adamının çeşitli Afrika kabileleri ile yaşadıklarını anlatan önemli bir çalışmadır. Wes Craven bu anıları aldı ve bir vodoo filmini ortaya çıkardı.

The Strangers (2008)

Çocukken gazetelerde okuduğu ev baskını hikayelerinden ve Manson ailesinden etkilenen yönetmen Brian Bertino'nun yazıp yönettiği bu filmi izlediğinizde kanınız donacak. başrolde yer alan Liv Tyler ve Scott Speedman da oldukça başarılı bir performans sergilemiş!

The Texas Chainsaw Massacre (1974)

İnsanlık tarihinin en garip seri katillerinden biri olan Ed Gein, bugüne kadar popüler kültürün pek çok nesnesine ilham verdi, ancak hiçbiri Texas Chainsaw Katliamı kadar akılda kalıcı olmamıştı. Ed Gein'in tek başına yaptıklarını tüm aileye yayan film, tüm zamanların en büyük korku filmlerinden biri olarak kabul ediliyor.

The Town That Dreaded Sundown (1976)

Bu tuhaf adı olan film, 1940'lardaki gerçek Arkansas cinayetlerinin hikayesini anlatıyor. Katil asla yakalanmadığı için ona Hayalet Katil lakabı takıldı. Bu filmin yeniden yapımı birkaç yıl önce yapıldı. Tabii ki, remake daha moden olduğundan dolayı izlemek daha uygun, ancak her zaman orijinal halini öneriyoruz.

Wolf Creek (2005)

Wolf Creek, Avustralya'nın geniş yollarında kaybolan turistleri avlayan ve öldüren ve kendisini rehber olarak tanıtan bir manyağın hikayesi, uzak bir kıtadan gelen başarılı dehşetlerden biridir. Avustralyalı turist avcısı seri katiller Ivan Milat ve Bradley John Murdoch, filmimizin seri katiline ilham veren isimlerdir. Onlar tarafından öldürülen turist sayısı şimdiye kadar resmi olarak bilinmiyor.