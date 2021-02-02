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Gerçek Hazine film konusu ve oyuncuları

Netflix'in orijinal filmi olan Gerçek Hazine 29 Ocak'ta izleyiciler ile buluştu. Gerçek Hazine filminin konusu ve oyuncularına haberimizden ulaşabilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 18:00
Gerçek Hazine film konusu ve oyuncuları
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Dünyada milyonlarca abonesi bulunan dijital platform Netflix, orijinal filmi olan Gerçek Hazine filmini 29 Ocak 2021 tarihinde izleyicilere sundu. Kısa sürede Netflix’te Top10 listesine giren film birçok kişinin beğenisi topladı.

Gerçek Hazine filminin konusu ne?

Hawaii’nin Oahu Adası’nda geçen filmde ABD’nin Brooklyn kentinde tek başına yaşayan hemşire Leilani, 2 çocuğunun büyütme hayalini kurar. Leilani, yaz tatilinde erkek çocuğu Loane ve kızı Pili ile beraber eski eşi Kimo’nun yanına Hawaii2ye giderler. Uçaktan indikten sonra kötü bir haber alırlar. Bu haber senelerdir kendi ailelerinin olan evin kaybedecekleridir. Pili ve Loane adada tanıştıkları Casper ve Hanna ile beraber gizeme sahip bir kağıt parçası bulurlar. Bu kağıttaki şifreleri çözmeleri halinde evlerini kurtarma fırsatı yakalayacaklar.

Gerçek Hazine filmi oyuncuları kimlerdir?

Netflix yapımı Gerçek Hazine filmi oyuncuları şu şekilde;

-Kea Peahu – Pili

-Kelly Hu – Leilani

-Ke Huy Quan – George Phan

-Alex Aiono – Ioane

-Chris Panell – Brown

-Marc Evan Jackson – Robinson

-Branscombe Richmond – Kimo

-Owen Vaccaro – Casper

-Lindsay Watson – Hana

-Ricky Garcia – Monks

Gerçek Hazine filmi fragmanı




Son Güncelleme: 02.02.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
NetflixGerçek Hazine
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