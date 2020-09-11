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Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!

Star TV ekranlarında sinemaseverleri heyecanlandıracak bir film yayınlanacak. Vizyona girdiği günlerde izleyiciler tarafından tam not alan Korkusuzlar filmi Star TV'de izleyici karşısına çıkacak.

11 Eylül 2020 Cuma 13:17
Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!
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2017 yılında vizyona giren film Korkusuzlar, Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı filmin başrolünde Jennifer Connely bulunuyor. Bir yangın olayını konu alan filmde dram ve aksiyon sahneleri izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. İzlemeyen kişiler için televizyon ekranlarında yayınlanacak film konu olarak sinemaseverleri heyecanlandıracağa benziyor.

Korkusuzlar konusu nedir?

2013 yılında Arizona’da çıkan bir yangını konu alan filmde, bölgede çıkan yangının devasa boyuta ulaşmasının ardından söndürme işlemleri anlatılmaktadır. Granite Mountain Hotshots yangın ekibi yangını söndürmek adına çalışmalara başlamaktadır. Birçok hayatın tehlikeye girdiği yangını söndürme işlemi sürdüren ekip, insanların hayatını kurtarmak adına seferber olmaktadır. Gerçek hayatta yaşanması muhtemel bir olayın beyaz perdeye uyarlanmış hali olan film trajik hikayesi ile izleyicilerden tam not almıştır.

Korkusuzlar oyuncuları kimler?

  • Jennifer Connelly
  • Taylor Kitsc
  • Josh Brolin
  • Miles Teller
  • Jeff Bridges
  • James Badge Dale
  • Josh Brolin
  • Andie MacDowell
  • Geoff Stults
  • Ben Hardy


Son Güncelleme: 11.09.2020 13:17
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Anahtar Kelimeler:
KorkusuzlarStar Tv
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