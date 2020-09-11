Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!

Korkusuzlar konusu nedir?
2013 yılında Arizona’da çıkan bir yangını konu alan filmde, bölgede çıkan yangının devasa boyuta ulaşmasının ardından söndürme işlemleri anlatılmaktadır. Granite Mountain Hotshots yangın ekibi yangını söndürmek adına çalışmalara başlamaktadır. Birçok hayatın tehlikeye girdiği yangını söndürme işlemi sürdüren ekip, insanların hayatını kurtarmak adına seferber olmaktadır. Gerçek hayatta yaşanması muhtemel bir olayın beyaz perdeye uyarlanmış hali olan film trajik hikayesi ile izleyicilerden tam not almıştır.
Korkusuzlar oyuncuları kimler?
- Jennifer Connelly
- Taylor Kitsc
- Josh Brolin
- Miles Teller
- Jeff Bridges
- James Badge Dale
- Josh Brolin
- Andie MacDowell
- Geoff Stults
- Ben Hardy
Son Güncelleme: 11.09.2020 13:17