Gerçek hayattan sinemaya aktarılmış Korkusuzlar filmi Star TV'de!

Korkusuzlar konusu nedir?

2017 yılında vizyona giren filmekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı filmin başrolünde Jennifer Connely bulunuyor. Bir yangın olayını konu alan filmde dram ve aksiyon sahneleri izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti. İzlemeyen kişiler için televizyon ekranlarında yayınlanacak film konu olarak sinemaseverleri heyecanlandıracağa benziyor.

2013 yılında Arizona’da çıkan bir yangını konu alan filmde, bölgede çıkan yangının devasa boyuta ulaşmasının ardından söndürme işlemleri anlatılmaktadır. Granite Mountain Hotshots yangın ekibi yangını söndürmek adına çalışmalara başlamaktadır. Birçok hayatın tehlikeye girdiği yangını söndürme işlemi sürdüren ekip, insanların hayatını kurtarmak adına seferber olmaktadır. Gerçek hayatta yaşanması muhtemel bir olayın beyaz perdeye uyarlanmış hali olan film trajik hikayesi ile izleyicilerden tam not almıştır.

Korkusuzlar oyuncuları kimler?