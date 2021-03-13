Gerçek Gangster dizi konusu ve oyuncuları

Dijital yayın platformu Netflix’in orijinal dizileri arasında yer alan Gerçek Gangster (Dealaer) 10 Mart 2021 tarihi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Nicolas Lopez ve Ange Basterga’nın yönetmenliğindeki dizinin konusu ve oyuncuları oldukça merak edildi.

Yerel medya gruplarında popüler olarak adını duyuran Fransa yapım ‘Dealer’ Netflix’te yayınlanmasının ardından diziyi heyecanla bekleyenlerin merakı son buldu.

Gerçek Gangster dizisi konusu

Toplam 10 bölümden oluşan ve 1.sezon olan dizinin bölümleri ise 10’ar dakika olması birçok kişiyi şaşırttı. Dizideki her bölümlerin genellikle GoPro olarak çekilmiş olması ise diziye ayrı bir artı puan kazandırdı.

Dizide; iki arkadaşın birisinin kayıt aldığı cihazın görüntülerinden sağlanması diziye oldukça profesyonellik katmıştır. Set ve klip yönetmeni Franck, dizide etkin rol oynuyor. Tony isimli kişi ise hapisten yeni çıkmış uyuşturucu çetesidir. Rap müziğine değer veren Tony yazdığı şarkı için klip çekmek istiyor. Bunun üzerine Franck’a ulaşıyor. Fransa’nın güneyinde çekilen bu dizi arkadaşı ile tehlikeli yolculuğa çıkan kişilerin başına gelenleri anlatıyor. Uyuşturucu ve çetelerden kurtulamayan arkadaşlar başlarına gelen kötü anları GoPro ile kayıt altına alıyor.

İmbd puanı 7,0 olan dizi toplam olarak 100 dakika sürüyor. Aksiyon ve macera türündeki dizi kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi.

Gerçek Gangster oyuncu kadrosu

Abdramane Diakite – Tony

Sébastien Houbani – Franck

Mohamed Boudouh – Moussa

Idir Azougli – Steve

Dizinin fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.