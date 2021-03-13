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Gerçek Gangster dizi konusu ve oyuncuları

Gerçek Gangster dizisini merak eden izleyiciler internette araştırma yapmaya devam ederken sizler için dizinin incelemesini detaylı şekilde araştırdık. İşte Gerçek Gangster dizi konusu ve oyuncu kadrosu sizlerle

13 Mart 2021 Cumartesi 10:04
Gerçek Gangster dizi konusu ve oyuncuları
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Dijital yayın platformu Netflix’in orijinal dizileri arasında yer alan Gerçek Gangster (Dealaer) 10 Mart 2021 tarihi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Nicolas Lopez ve Ange Basterga’nın yönetmenliğindeki dizinin konusu ve oyuncuları oldukça merak edildi.

Yerel medya gruplarında popüler olarak adını duyuran Fransa yapım ‘Dealer’ Netflix’te yayınlanmasının ardından diziyi heyecanla bekleyenlerin merakı son buldu.

Toplam 10 bölümden oluşan ve 1.sezon olan dizinin bölümleri ise 10’ar dakika olması birçok kişiyi şaşırttı. Dizideki her bölümlerin genellikle GoPro olarak çekilmiş olması ise diziye ayrı bir artı puan kazandırdı.

Gerçek Gangster dizisi konusu

Dizide; iki arkadaşın birisinin kayıt aldığı cihazın görüntülerinden sağlanması diziye oldukça profesyonellik katmıştır.  Set ve klip yönetmeni Franck, dizide etkin rol oynuyor.  Tony isimli kişi ise hapisten yeni çıkmış uyuşturucu çetesidir. Rap müziğine değer veren Tony yazdığı şarkı için klip çekmek istiyor. Bunun üzerine Franck’a ulaşıyor.  Fransa’nın güneyinde çekilen bu dizi arkadaşı ile tehlikeli yolculuğa çıkan kişilerin başına gelenleri anlatıyor.  Uyuşturucu ve çetelerden kurtulamayan arkadaşlar başlarına gelen kötü anları GoPro ile kayıt altına alıyor.

İmbd puanı 7,0 olan dizi toplam olarak 100 dakika sürüyor.  Aksiyon ve macera türündeki dizi kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi.

Gerçek Gangster oyuncu kadrosu

  • Abdramane Diakite – Tony
  • Sébastien Houbani – Franck
  • Mohamed Boudouh – Moussa
  • Idir Azougli – Steve

Dizinin fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 13.03.2021 10:04
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Anahtar Kelimeler:
Gerçek GangsterDiziKonuNetflixDealaer
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