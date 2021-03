Gerçek Aşk dizi konusu ve oyuncuları

Hem konusu hem de ilerleyişi ile Amazon dizisi Soulmates ile benzerlik gösteren Netflix’in yeni yapımı Gerçek Aşk, 12 Mart’ta kullanıcılara sunuldu. Gelecek zamanda yanınızda olacak kişinin kim olabileceği ya da hangi karakteristik özelliklerinizin uyuşabileceğini merkezine almış olan Soulmates, enteresan konusu ile büyük başarılar yakalamıştı. Uygulanan testlerin sonucunda ulaşılan veriler ile, gelecekteki aşkınız ya da ilişkiniz hakkında teoriler atılmış ve hikayede yer alan kişilerin yaşamları konu edilmişti.

Soulmates ile benzer bir konuyu işleyen The One, yapaylığı bir miktar daha büyüterek eşleştirme olanaklarını DNA doğrultusunda geliştirip ilişki eşleştirme hikayesinde seviye atlattı. Günümüzdeki teknolojide genetik ya da bilgisayar odaklı programların ne denli ileri gittiğini bilmemekle beraber kullanılan teknikte fazlasıyla dikkat çekiciydi.

Hikayede, duygular ile anın daha az önemsenmesi, önemli olanın gelecek olması ve yapay günlerin bire bir öneği ile karşılaşırken, her biri farklı olan insan tiplerini de görüyoruz. Bu farklı insan tiplerinin başında da Rebecca Webb geliyor. Webb, The One adlı şirketin CEO’su ve teknoloji mimarları arasında yer alan bir isim.

Gerçek Aşk isimli dizinin konusu

Yorumlar

Dizi sahneleri Rebecca’nın etkileyici konferansı ile başlıyor. Teknolojinin, aşkın, geleceğin temelleri ile ilgili bir konuşma yapar ve hemen kendi eşleşmesini ortaya çıkartır. Bu teknoloji; kimisine göre sevgililik olaylarını azaltarak insanları sonuç odaklı yapacaktır. Fakat, çoğu insan bu durumdan memnun olacaktır. Artışa geçen ilgi, mutluluk ile güvenilir olan geleceği işaret ediyordur. Fakat, her uygulama – test – eşleşme programında olduğu gibi bir takım problemler ortaya çıkar. Söz konusu problemler kimi zaman ölümlere, kimi zaman ise intiharlara sebebiyet verir.

Henüz bir iki bölüm izlemiş olsam da içerikten kısmen de olsa keyif aldım. Genel olarak iticiye yakın bir konu merkez alınsa da geleceğin hem güzel hem de zorlu şartlarını görmüş olmak beni etkiledi. Gelecek gelecek diyorum ancak tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu teknoloji ve olası sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgim yok. Bu yüzden, belki yarın belki de on sene sonrasında buna benzer gerçeklikler ile karşı karşıya gelebiliriz. Belki de çoktan karşılaşmışızdır…

Sonuç olarak diziyi izlemeye değer bulmuş olsam da kimi kesimin on dakika sonra kapatacağını tahmin edebiliyorum. Bu yüzden son kararınızı ilk bölümü bitirdikten sonra vermeniz gerektiğini belirtmeliyim. Bilim-kurgu ile aşk temalarının çoğunlukta olduğu kısımlarda da gündelik hayat şartlarının işlenmiş olduğu bir dizi. Bakalım diğer bölümler bize neler gösterecek? İyi seyirler.

Gerçek Aşk (The One) isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler