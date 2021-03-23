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Gerçeğin Peşinde 23 Mart 2021 Salı Star TV canlı yayın ve tekrarı izle

Gerçeğin Peşinde programı ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler Star TV 23 Mart 2021 Salı Gerçeğin Peşinde canlı yayın ve tekrarı izleme ekranını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 01:03
Gerçeğin Peşinde 23 Mart 2021 Salı Star TV canlı yayın ve tekrarı izle
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Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gerçeğin Peşinde hafta içi her gün Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Serap Paköz’ün sunuculuğunu üstlendiği programda faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları birçok gizemli olayın sır perdesi aralanıyor. Programda Serap Paköz’ün yanı sıra uzman kişilerde olayları yorumluyor.

Gerçeğin Peşinde son bölümde ne oldu?

Gerçeğin Peşinde son bölümünde kayınbabasına şiddet uyguladığı iddia edilen Ömür Can ve kendisinden uzun süredir haber alınamadığı ifade edilen Cevat Demir konuları masaya yatırıldı.

Gerçeğin Peşinde 23 Mart Salı canlı izlemek için tıklayınız.

Gerçeğin Peşinde son bölüm izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 01:03
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Gerçeğin PeşindeStar Tv23 Mart Salı
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