Gerçeğin Peşinde 23 Mart 2021 Salı Star TV canlı yayın ve tekrarı izle

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gerçeğin Peşinde hafta içi her gün Star TV ekranlarında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Serap Paköz’ün sunuculuğunu üstlendiği programda faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları birçok gizemli olayın sır perdesi aralanıyor. Programda Serap Paköz’ün yanı sıra uzman kişilerde olayları yorumluyor.
Gerçeğin Peşinde son bölümde ne oldu?
Gerçeğin Peşinde 23 Mart Salı canlı izlemek için tıklayınız.
Gerçeğin Peşinde son bölüm izlemek için tıklayınız.
Son Güncelleme: 23.03.2021 01:03