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Gerçeğin Peşinde 19 Mart 2021 Cuma Star TV canlı yayın ve tekrarı izle

Gerçeğin Peşinde programı 323.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler Gerçeğin Peşinde 19 Mart Cuma Star TV canlı yayın ve tekrarı izleme ekranını araştırıyor.

19 Mart 2021 Cuma 13:30
Gerçeğin Peşinde 19 Mart 2021 Cuma Star TV canlı yayın ve tekrarı izle
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Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Gerçeğin Peşinde 323.bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta iç her gün saat 13:15’te ekranlara gelen programın 323.bölümü 19 Mart Cuma günü Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Yaşanmış hikayelerin masaya yatırıldığı programda faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları gibi birçok konuda sır perdeleri aralanıyor. Programın sunuculuğunu Serap Paköz üstlenirken, programda Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni Murat Aydın olayları değerlendiriyor.

Gerçeğin Peşinde 323.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 19.03.2021 13:30
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Canlı İzle19 Mart CumaGerçeğin PeşindeStar Tv
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