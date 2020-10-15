Gerçeğin Peşinde 15 Ekim 2020 Perşembe günü 213. Bölüm canlı yayın ve tekrarı

Bloom Medya yapımcılığında Star TV ekranlarına gelen Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün izleyicilerin karşısına çıkıyor. Serap Paköz sunuculuğunda izleyicilerin karşısına çıkan program, yaşanmış hikayeleri konu alıyor.

Gerçeğin Peşinde program formatı

Faili meçhul dosyaların aydınlatıldığı Gerçeğin Peşinde programında kayıplar bulunuyor, ayrı kalanlar yeniden buluşuyor. İşlenen faili meçhul cinayetlerin sır perdesinin açığa çıkarıldığı ’Gerçeğin Peşinde’ programı milyonları ekran başına kilitliyor.

Cinayetlerin sis bulutunun kaldırıldığı Gerçeğin Peşinde programı, kayıp çocukları ve insanları bulan Paköz sunuculuğunda ekranlara taşınıyor.

Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocay ile Polis Eğitmeni ve Güvenlik Uzmanı Murat Aydın’ın da katkı sağladığı Gerçeğin Peşinde programında çözülemeyen olayların sır perdesi aralanıyor.

15 Ekim 2020 Perşembe Gerçeği Peşinde canlı yayın ve tekrarına link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. https://www.youtube.com/channel/UCvQ5Val088PRXq70s70jVTg