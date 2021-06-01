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Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı

Yayınlandığı dönem çok sevilen Geniş Aile dizisinin yeni filmi Geniş Aile Yapıştır televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler komedi türündeki Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu nedir, Geniş Aile Yapıştır oyuncuları kim sorularını araştırıyor.

01 Haziran 2021 Salı 19:09
Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı
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2015 yılında vizyona giren Geniş Aile: Yapıştır filmi televizyon ekranlarına geliyor. Serinin yeni filminde kahramanlarımız herkesi yine kahkaha tufanına sokmaya hazırlanıyor. İzleyiciler Geniş Aile Yapıştır filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Geniş Aile Yapıştır filmi bu akşam saat 22:15’te Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Geniş Aile: Yapışır filmi konusu

Cevahir, babaannesinin hastalanmasının ardından tedavisi için gereken parayı bulmak için çare arar. Babaannesinin kötü günler için ayırdığı parayı at yarışında kaybeden Cevahir’in mutlaka bu parayı bulması gerekir. Bu sırada Cevahir’in önüne bir define haritası gelir. Ancak haritadan Koyu Bilal’de haberdardır.

Koyu Bilal ve Cevahir haritaların yarısı alır ve haritadaki yere doğru yola koyulur. Cevahir ve yaveri Ulvi, Ayvalık’ta olan hazinenin peşinde büyük bir maceraya atılır.

Geniş Aile Yapıştır oyuncuları

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva

Fırat Tanış - Koyu Bilal - Bilo

Bülent Çolak - Ulvi

Bora Akkaş - Zekai - Zeko

Yağmur Tanrısevsin - Çağla

Mine Teber - Muazzez

Tanju Tuncel - Hafize

Mustafa Uzunyılmaz - Devir Daim

Ahmet Sarsılmaz - Müfit

Derya Karadaş - Defne

 



Son Güncelleme: 01.06.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
Gemiş AileYapıştırFilmFox Tv
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