Geniş Aile: Yapıştır filmi konusu ne? Geniş Aile Yapıştır filmi oyuncuları kim? Geniş Aile Yapıştır konusu ve fragmanı

2015 yılında vizyona giren Geniş Aile: Yapıştır filmi televizyon ekranlarına geliyor. Serinin yeni filminde kahramanlarımız herkesi yine kahkaha tufanına sokmaya hazırlanıyor. İzleyiciler Geniş Aile Yapıştır filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.
Geniş Aile Yapıştır filmi bu akşam saat 22:15’te Fox TV ekranlarından yayınlanacak.
Geniş Aile: Yapışır filmi konusu
Cevahir, babaannesinin hastalanmasının ardından tedavisi için gereken parayı bulmak için çare arar. Babaannesinin kötü günler için ayırdığı parayı at yarışında kaybeden Cevahir’in mutlaka bu parayı bulması gerekir. Bu sırada Cevahir’in önüne bir define haritası gelir. Ancak haritadan Koyu Bilal’de haberdardır.
Koyu Bilal ve Cevahir haritaların yarısı alır ve haritadaki yere doğru yola koyulur. Cevahir ve yaveri Ulvi, Ayvalık’ta olan hazinenin peşinde büyük bir maceraya atılır.
Geniş Aile Yapıştır oyuncuları
Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva
Fırat Tanış - Koyu Bilal - Bilo
Bülent Çolak - Ulvi
Yağmur Tanrısevsin - Çağla
Mine Teber - Muazzez
Tanju Tuncel - Hafize
Mustafa Uzunyılmaz - Devir Daim
Ahmet Sarsılmaz - Müfit
Derya Karadaş - Defne