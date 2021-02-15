Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu ne, fimin oyuncuları kimlerdir?

Komedi filmi türündeki Geniş Aile: Komşu Kızı filmi beyaz perdeden sonra 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da Kanal D'de izleyicilerin karşısına çıkacak.
Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu ne?
Problemli biri olan Cevahir’in başından geçenleri anlatan Geniş Aile Komşu Kızı filminde, yakın arkadaşı olan Ulvi ile beraber oto yıkama dükkanı açarlar. Artık beladan uzak duran Cevahir bir gün eski aşkı Zeynep ile karşılaşır. Başı dertte olan Zeynep, Cevahir ve Ulvi’den yardım isteyerek Cevahir’i tekrardan karışık işlerin içine atar.
Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları kimler?
2019 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Cüneyt İnay’ın yaptığı Geniş Aile Komşu Kızı filminin oyuncu kadrosunda, Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.