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Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu ne, fimin oyuncuları kimlerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Geniş Aile Komşu Kızı komedi filminin konusu ve oyuncularını birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusunu ve oyuncularını haberimizden öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:03
Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu ne, fimin oyuncuları kimlerdir?
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Komedi filmi türündeki Geniş Aile: Komşu Kızı filmi beyaz perdeden sonra 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da Kanal D'de izleyicilerin karşısına çıkacak.

Geniş Aile Komşu Kızı filminin konusu ne?

Problemli biri olan Cevahir’in başından geçenleri anlatan Geniş Aile Komşu Kızı filminde, yakın arkadaşı olan Ulvi ile beraber oto yıkama dükkanı açarlar. Artık beladan uzak duran Cevahir bir gün eski aşkı Zeynep ile karşılaşır. Başı dertte olan Zeynep, Cevahir ve Ulvi’den yardım isteyerek Cevahir’i tekrardan karışık işlerin içine atar.

Zeynep, abisinin vasiyetini yerine getirmek için sevmediği Nebil ile evlenmek zorunda olduğunu anlatır. Aslında Nebil ile evlenmek istemeyen Zeynep, bunun tek yolunun Nebil’in evlenmemek istemesi olduğunu anlatır. Bunun üzerine Cevahir ve Ulvi ikilisi, Muazzez ve Kütük’ten de yardım alarak Nebil’i evlilikten soğutmak için oyunlara başlar. Cevahir, tam amacına ulaştığının zannederken Nebil başlarına bela açar.

Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları kimler?

2019 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Cüneyt İnay’ın yaptığı Geniş Aile Komşu Kızı filminin oyuncu kadrosunda, Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tolga Canbeyli ve Tuğçe Karabayır yer alıyor.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 19:03
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