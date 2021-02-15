İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Geniş Aile Komşu Kızı filmi ne zaman çekildi? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları

Bir dönem merakla beklenen, başrollerinde Ufuk Özkan ve Rojda Demirer'in yer aldığı komedi filmi Geniş Aile Komşu Kızı 2019 yılında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Peki Geniş Aile Komşu Kızı neyi anlatıyor? Filmde hangi oyuncular yer alıyor? Haberimizde sizler için derledik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:11
Geniş Aile Komşu Kızı filmi ne zaman çekildi? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Başrollerini Ufuk Özkan ve Rojda Demirer’in paylaştığı Geniş Aile Komşu Kızı filmi 2019 yılında çekilmiş bir komedi filmidir. Bir dönem merakla beklenen filmin hem senaristliğini hem yönetmenliğini Cüneyt İnay üstlenmiştir.  

Geniş Aile Komşu Kızı filmi neyi anlatıyor?

Bir dönem ekranlarda büyük ilgi görmüş Geniş Aile dizisinden yola çıkarak yapılan komedi filmi Geniş Aile Komşu Kızı’nda başrolde rahat bir karakter olarak bilinen Cevahir yer alıyor. Cevahir’in her zaman yancısı durumunda yer alan Ulvi karakteri de filmde kendini gösteriyor. Cevahir ve Ulvi birlikte bir oto yıkama açarak artık düzenli ve düzgün bir hayat yaşamaya karar veriyorlar. Ancak başları bir türkü beladan kurtulmayan ikili bir gün Cevahir’in aklından çıkaramadığı eski sevgilisi Zeynep ile karşılaşıyor. Zeynep, abisi Katip’in vasiyetinden dolayı Nebil ile istemediği bir evlilik yapmaya zorlanıyor. Bu sebepten de Cevahir ve Ulvi’den yardım istiyor. Evliliğin gerçekleşmemesinin tek yolu ise Nebil’in kendi isteğiyle bu evlilikten vazgeçmesi. Zeynep’e yardım etmek isteyen Cevahir ve Ulvi de Nebi’yi Zeynep’ten soğutabilmek için birçok oyun oynuyor. Cevahir ve Ulvi kısa sürede amaçlarına ulaştığını düşünse de Nebi onları başka türlü belaların içine çekiyor.

Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları

Geniş Aile Komşu Kızı filminin başrollerini Ufuk Özkan ve Rojda Demirer paylaşıyor. Aynı zamanda filmin kadrosunda Bülent Çolak, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğçe Karabayır ve Tolga Canbeyli gibi yıldız isimler de yer alıyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 13:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Geniş Aile Komşu KızıKomedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Exxen'in yeni dizisi! Hasan Can Kaya'nın hayatı dizi oluyor
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
Survivor gönüllüler Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Aleyna Kalaycıoğlu’nun hayatı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim hakkında merak edilenler
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda Nazlı kimdir? Pınar Deniz rol aldığı yapımlar
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda
Ferit Aktuğ, Bora karakteri ile Seferin Kızı'nda

Popüler Haberler

Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
Emanet 111. Bölüm fragmanı 8 şubat 2021 Pazartesi
Masum 328. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 13 Şubat Cumartesi
Chainlink, Uniswap ve Dogecoin'ın fiyat analizleri yapıldı
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova kimdir?
15 Şubat okullarda kar tatili olan iller hangileri?
15 Şubat engelli ve hamile personele kar tatili olan iller hangileri?
Sadakatsiz dizisi yeni sezonda devam edecek mi?
Geniş Aile Komşu Kızı filmi ne zaman çekildi? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
TRT1 Hayatın Ritmi programını sunan Dr. Halit Yerebakan Kimdir?
Uğur Pektaş kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Uğur pektaş hakkında bilgiler
Yasmin Erbil'den karantina selfiesi
Volfram nedir? Ne için ve nerede kullanılır?
MasterChef Türkiye 2020 ne zaman bitecek, final ne zaman, hangi tarihte?
PSG-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz yayın olarak veren kanallar
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2021
Gara bölgesinin haritada yeri nerdedir? Gara bölgesinin önemi nedir?
Boşanma dilekçesi nereye yazılır? 2021 Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler
Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları 2021
Bugün kandil mi? 3 aylarda hangi kandiller var? Diyanet 2021 kandil günleri ve takvimi
Seni Çok Bekledim dizisinde Selahattin karakterini Caner Şahin canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.