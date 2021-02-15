Geniş Aile Komşu Kızı filmi ne zaman çekildi? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları

Başrollerini Ufuk Özkan ve Rojda Demirer’in paylaştığı Geniş Aile Komşu Kızı filmi 2019 yılında çekilmiş bir komedi filmidir. Bir dönem merakla beklenen filmin hem senaristliğini hem yönetmenliğini Cüneyt İnay üstlenmiştir.

Geniş Aile Komşu Kızı filmi neyi anlatıyor?

Bir dönem ekranlarda büyük ilgi görmüş Geniş Aile dizisinden yola çıkarak yapılan komedi filmi Geniş Aile Komşu Kızı’nda başrolde rahat bir karakter olarak bilinen Cevahir yer alıyor. Cevahir’in her zaman yancısı durumunda yer alan Ulvi karakteri de filmde kendini gösteriyor. Cevahir ve Ulvi birlikte bir oto yıkama açarak artık düzenli ve düzgün bir hayat yaşamaya karar veriyorlar. Ancak başları bir türkü beladan kurtulmayan ikili bir gün Cevahir’in aklından çıkaramadığı eski sevgilisi Zeynep ile karşılaşıyor. Zeynep, abisi Katip’in vasiyetinden dolayı Nebil ile istemediği bir evlilik yapmaya zorlanıyor. Bu sebepten de Cevahir ve Ulvi’den yardım istiyor. Evliliğin gerçekleşmemesinin tek yolu ise Nebil’in kendi isteğiyle bu evlilikten vazgeçmesi. Zeynep’e yardım etmek isteyen Cevahir ve Ulvi de Nebi’yi Zeynep’ten soğutabilmek için birçok oyun oynuyor. Cevahir ve Ulvi kısa sürede amaçlarına ulaştığını düşünse de Nebi onları başka türlü belaların içine çekiyor.

Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları

Geniş Aile Komşu Kızı filminin başrollerini Ufuk Özkan ve Rojda Demirer paylaşıyor. Aynı zamanda filmin kadrosunda Bülent Çolak, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğçe Karabayır ve Tolga Canbeyli gibi yıldız isimler de yer alıyor.