Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları

Geniş Aile: Komşu Kızı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmde Cevahir’in maceralarına yer verilecek. Cevahir ve yaveri Ulvi hayalleri olan oto yıkama dükkanını açmak ve hayatlarını düzene sokmak istiyor. Ancak ikilinin başı bir şekilde beladan kurtulamıyor.

Geniş Aile: Komşu Kızı oyuncuları

Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva

Bülent Çolak - Ulvi

Rojda Demirer - Zeynep

Emre Altuğ - Nebil

Mine Teber - Muazzez

Tolga Canbeyli - Kütük

Tuğçe Karabayır - Cevriye