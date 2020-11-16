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Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları

Geniş Aile: Komşu Kızı filmi Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2019 yılında vizyona giren filmde Ufuk Özkan, Rojda Demirer ve Emre Altuğ başrolde yer alıyor. İzleyiciler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 21:12
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
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Geniş Aile: Komşu Kızı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmde Cevahir’in maceralarına yer verilecek. Cevahir ve yaveri Ulvi hayalleri olan oto yıkama dükkanını açmak ve hayatlarını düzene sokmak istiyor. Ancak ikilinin başı bir şekilde beladan kurtulamıyor.

Geniş Aile: Komşu Kızı oyuncuları

Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva

Bülent Çolak - Ulvi


Rojda Demirer - Zeynep

Emre Altuğ - Nebil

Mine Teber - Muazzez

Tolga Canbeyli - Kütük

Tuğçe Karabayır - Cevriye



Son Güncelleme: 16.11.2020 21:12
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FilmGeniş Aile
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