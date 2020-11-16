Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları

Geniş Aile: Komşu Kızı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Filmde Cevahir’in maceralarına yer verilecek. Cevahir ve yaveri Ulvi hayalleri olan oto yıkama dükkanını açmak ve hayatlarını düzene sokmak istiyor. Ancak ikilinin başı bir şekilde beladan kurtulamıyor.
Geniş Aile: Komşu Kızı oyuncuları
Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;
Ufuk Özkan - Cevahir Kirişçi - Ceva
Bülent Çolak - Ulvi
Emre Altuğ - Nebil
Mine Teber - Muazzez
Tolga Canbeyli - Kütük
Tuğçe Karabayır - Cevriye
Son Güncelleme: 16.11.2020 21:12