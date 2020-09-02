Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak mı? Gençliğim Eyvah erken final yapacak mı?

Pandemi sürecinden önce başlayarak ATV ekranlarında yerini alan Gençliğim Eyvah dizisinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilmeye devam ediyor. Yaz aylarında kemik kitlesi oluşan ve pek çok kişinin eğlendiği komedi dizisi Gençliğim Eyvah dizisi ile merak edilenlerin başında ise dizinin devam edip etmeyeceği geliyor.

Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

ATV ekranlarının sevilen komedi dizisi haline gelen Gençliğim Eyvah yeni sezonda devam edecek mi sorusu son derece merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı oyuncuların bulunduğu dizinin reytinglerine bakıldığında devam etmesine çok da olumlu gözle bakılmıyor.

Pandemi öncesinde 3 – 4 reyting puanı alan dizinin ortalama bir dizi olduğu söylenebilir. Ancak normal sezonunda 9 – 10 reyting alan diziler bile Haziran ayında yayınlanan yeni bölümlerinde 4 -5 seviyelerine düştü. Buda gösteriyor ki Gençliğim Eyvah dizisi normalin üzerinde bir dizi.

Gençliğim Eyvah dizisi erken final yapar mı?

ATV tarafından dizi hakkında net bir açıklama yapılmazken yapımcı firma ve ATV arasında görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Reyting oranlarında yükselme olmadığı düşünülürse ATV’nin dizi hakkında ne yanıt vereceği aslında ortada. Ancak yapımcı ekiple olumlu geçen görüşmeler sonrasında Gençliğim Eyvah dizisi yeni sezonda ekranlarda kalmaya devam edebilir. Ancak yeni sezonda başlayacak yüksek reytingli diziler ile birlikte Gençliğim Eyvah dizisinin reytinglerinde ciddi düşüşler yaşanabilir. Bu durum göz önünde bulundurulursa ATV dizinin erken final yapmasını talep edecektir.

Gençliğim Eyvah ne zaman erken final yapacak?

Dizinin ne zaman erken final yapacağı bilinmiyor. Bu durum yeni sezon başladığında deneme süresi olarak da verilebilir ve dizinin reytingleri değerlendirilebilir ya da yeni sezon başlamadan dizi erken final yapabilir demek oluyor. Pazartesi günü yayınlanması nedeni ile ciddi rakipleri olan Gençliğim Eyvah dizisinin pazartesi yayınlanmaya devam ederse en büyük rakibi SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur olacak. Tahmini olarak bir tarih verilmesi gerekirse Gençliğim Eyvah dizisinin Eylül ayı sonu ile birlikte final yapacağı söylenebilir.

Gençliğim Eyvah dizisi başka kanala geçme durumu nedir?

Dizinin ATV’den çıkarak başka bir kanalda yayınlanma ihtimaline bakılırsa bu durum çokta mümkün değil. Özetlemek gerekirse bir dizi eğer maliyetini karşılıyorsa bulunduğu kanalda devam edecektir. Ancak dizi çekim ve oyuncu maliyetlerini karşılamıyorsa erken final yapacaktır. Bu nedenle dizinin başka bir kanala geçişi mümkün görünmüyor.