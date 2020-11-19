İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
7256 sayılı torba yasa kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borçları yapılandırılacak
Son Dakika
7256 sayılı torba yasa kapsamında...

Gençliğim Eyvah dizisi neden yayınlanmıyor?

Gençliğim Eyvah dizisi neden yayınlanmıyor? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Gençliğim Eyvah dizisi neden yayınlanmıyor? konusuyla ilgili olarak 19 Kasım 2020 Perşembe tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 14:20
Gençliğim Eyvah dizisi neden yayınlanmıyor?
Takip Et:

ATV ekranlarının yaz dizisi olarak ekranlara gelen Gençliğim Eyvah dizisi final yapma kararı aldıktan sonra pek çok kişi dizinin neden final yapma kararı aldığını araştırmaya başladı.


Süreç Film tarafından yapımcılığı yapılan dizi gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosu ile iyi reyting rakamları yakalasa da final yapma kararı aldı. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan ve Burak Tozkoparan gibi ülkemizin tanınan isimlerini barındıran dizi final yapma kararı sonrasında araştırılmaya başladı.

Gençliğim Eyvah ne zaman final yapacak?

Kanal tarafından yapılan açıklama ile birlikte Gençliğim Eyvah dizisi 5 Ekim Pazartesi son bölümü ile hayranları karşısına çıkacak ve ekranlara veda edecek.

Gençliğim Eyvah neden final yapıyor?

Yeni sezon dizilerinin başlaması nedeni ile reytingleri düşmeye başlayan dizi artık eskisi kadar izlenmemeye başladı. Yeni dizilerin duyurulması ve reyting rekortmeni dizilerin ekranlara dönmesi ile düşüş yaşayan Gençliğim Eyvah dizisi reytinglerde ki düşüşü nedeni ile ekranlara veda edecek.



Son Güncelleme: 19.11.2020 14:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Final Bölümü Ne ZamanFinal KararıGençliğim Eyvah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Meryem Can yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı! Meryem Can'ın son videosundaki çıplak görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu
Usulsüz ve fahiş fiyat uygulayanlar hangi kurum ve kuruluşlara şikâyet edilmelidir?
Ehliyet ve direksiyon sınavları iptal edildi mi?
475 baz puan ne demektir? Yüzde kaç faiz demektir?
Günlük burç yorumu 20 Kasım 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Aloe Vera Shot ürünü kullanımı
A101'de satılan Piranha tablet nasıl, alınır mı? Piranha tablet kullanıcı yorumları
Feyza Civelek nasıl zayıfladı?
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
TV8 Fenerbahçe WinWin Kaç Para Toplandı? Tv8 Acun Çekilişte Ne Veriyor? Fener Ol SMS Nasıl Katılım Yapılır?
2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 Öğretmen atama tarihleri belli oldu mu?
Sürücülerin kış ayları öncesinde alması gereken 10 hayati önlem
Doğal gaz faturasında yüzde tasarruf sağlamak için uygulanabilecek yöntemler
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Edevlet şifresi ile kredi notu sorgulama 2020
Uygar ( Alper Saldırgan ) Masumlar Apartmanı’ndan neden ayrıldı?
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Polosmart taşınabilir şarj aleti incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Safiye ismi ne demektir, anlamı nedir?
Bim Fakir Vienta blender özellikleri ve kullanıcı yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.