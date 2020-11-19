Gençliğim Eyvah dizisi neden yayınlanmıyor?

ATV ekranlarının yaz dizisi olarak ekranlara gelen Gençliğim Eyvah dizisi final yapma kararı aldıktan sonra pek çok kişi dizinin neden final yapma kararı aldığını araştırmaya başladı.

Gençliğim Eyvah ne zaman final yapacak?

Süreç Film tarafından yapımcılığı yapılan dizi gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosu ile iyi reyting rakamları yakalasa da final yapma kararı aldı. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan ve Burak Tozkoparan gibi ülkemizin tanınan isimlerini barındıran dizi final yapma kararı sonrasında araştırılmaya başladı.

Kanal tarafından yapılan açıklama ile birlikte Gençliğim Eyvah dizisi 5 Ekim Pazartesi son bölümü ile hayranları karşısına çıkacak ve ekranlara veda edecek.

Gençliğim Eyvah neden final yapıyor?

Yeni sezon dizilerinin başlaması nedeni ile reytingleri düşmeye başlayan dizi artık eskisi kadar izlenmemeye başladı. Yeni dizilerin duyurulması ve reyting rekortmeni dizilerin ekranlara dönmesi ile düşüş yaşayan Gençliğim Eyvah dizisi reytinglerde ki düşüşü nedeni ile ekranlara veda edecek.